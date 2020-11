Sconti fino a 530 euro sul Microsoft Store in occasione del Cyber Monday

Sconti fino a 530 euro sul Microsoft Store in occasione del Cyber...

Se vi siete persi le offerte del Black Friday, o se non avete trovato la promozione giusta per voi, ecco che il Cyber Monday arriva con un sacco di sconti, anche su Microsoft Store, con la possibilità di risparmiare fino a 530 euro sui vostri acquisti.

Ricordiamo che lo store ufficiale del colosso di Redmond garantisce consegne rapide in tutta Italia, reso gratuito entro 60 giorni dall’acquisto, senza alcun costo di spedizione, e 90 giorni di assistenza gratuita sull’intera gamma di prodotti Surface.

Si comincia con la serie Surface Pro 7, bellissimo 2 in 1 versatile e potente, adatto sia all’intrattenimento che alla produttività. Gli sconti raggiungono il 25%, anche sulle configurazioni che includono i processori Intel Core i7, Il convertibile è disponibile anche all’interno di pacchetti che nella versione con Core i% includono anche la Type Cover son tastiera.

Arrivano invece al 29% gli sconti sulla gamma Surface Go 2, il più piccoli della famiglia Surface, che unisce qualità e design a un peso davvero contenuto. Anche per questo modello è presente un pacchetto risparmio per acquistare la versione CoreM WiFi 128 GB con Type Cover inclusa.

Se invece state cercando qualcosa di più tradizionale, non mancano gli sconti sul Surface Laptop 3, sul quale ci sono ribassi fino al 29%, sia per la versione da 13 che per quella da 15 pollici. È scontata invece del 15% la linea Surface Book 3, con display PixelSense ad alta risoluzione nelle varianti da 13 e 15 pollici.

Acquistate Surface Laptop 3 su Microsoft Store

Per gli insegnanti e per gli studenti inoltre è previsto uno sconto dedicato fino al 10% su Surface Laptop Go, Surface pro X, Headphones 2 e Earbuds. Qui sotto trovate il link allo store ufficiale dal quale potete accedere a tutte le promozioni del Cyber Monday. Ricordiamo che le promozioni sono valide da oggi 30 novembre fino al prossimo 6 dicembre 2020.