TIM offre due settimane di Disney+: ecco come attivare la promo

Se siete clienti TIM sia su fisso che su mobile, quest’oggi, 27 novembre 2020, l’operatore mobile italiano ha in serbo per voi una interessantissima promozione. Infatti, come viene mostrato sulla pagina web ufficiale dell’operatore, è possibile godere di 2 settimane di Disney+ senza sborsare un euro.

Come attivare la promozione Disney+

Richiedere la promozione di 2 settimane con Disney+ è davvero un gioco da ragazzi. Per prima cosa bisogna entrare sulla pagina web linkata qualche riga più su e cliccare sul tasto “Richiedi regalo“, inserire il proprio indirizzo di posta elettronica e creare un account su Disney+.

La promozione può essere attivata da tutti gli utenti TIM (su rete fissa e/o mobile) che non abbiano però già attiva un’offerta Mondo Disney+ o Mondo Intrattenimento, mentre non possono attivare la promo gli utenti che hanno già sottoscritto un account sul servizio di streaming.

Ci teniamo a precisare che gli utenti muniti di una connessione fissa con TIM possono attivare la promo solo utilizzando la propria linea fissa TIM, mentre gli utenti mobile devono inserire il proprio numero di telefono all’interno dell’apposito form e attendere l’arrivo di un codice OTP (One Time Password) da inserire per verificare il numero.

Ricordiamo, infine, che la promozione con le due settimane gratis di Disney+ sarà attivabile solo fino all’8 dicembre, e che verrà automaticamente disattivata allo scadere della promozione.