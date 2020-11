Fitbit abbraccia il Black Friday e svela tante offerte fino all’1 dicembre

Con il Black Friday che si avvicina di giorno in giorno e con tantissime aziende che hanno già iniziato a svelare le loro offerte per una delle giornate più importanti per le vendite online, ecco che anche Fitbit ha annunciato quali sono le offerte a cui è possibile accedere per acquistare alcuni prodotti in offerta.

Fino a 40 euro di sconto sul sito ufficiale

La compagnia americana permette di risparmiare fino a 40 euro su alcuni prodotti selezionati fra smartwatch e smartband, ma ci teniamo subito a precisare che Fitbit Sense e Fitbit Versa 3, i due nuovi smartwatch presentati poco tempo fa, purtroppo non vengono interessati dalle offerte Black Friday di Fitbit.

La promozione, disponibile fino ad esaurimento scorte e fino alle 23:59 dell’1 dicembre 2020, vede alcuni interessanti cali di prezzo per i seguenti dispositivi:

Fitbit Versa 2 a 149,99 euro invece di 179,99 euro;

invece di 179,99 euro; Fitbit Versa 2 Special Edition a 169,99 euro invece di 199,99 euro;

invece di 199,99 euro; Fitbit Charge 4 Special Edition a 129,99 euro invece di 169,99 euro;

invece di 169,99 euro; Fitbit Charge 4 a 109,99 euro invece di 149,99 euro;

invece di 149,99 euro; Fitbit Inspire HR a 69,99 euro invece di 99,99 euro.

La lista completa dei prodotti in offerta per il Black Friday, compresi gli accessori come i cinturini, è disponibile al link sottostante:

Clicca per accedere alle offerte Fitbit per il Black Friday

Offerte per categoria