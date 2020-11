Amazfit annuncia sconti fino al 43% per il Black Friday

Entra finalmente nel vivo la settimana del Black Friday, che avrà il suo apice nel corso del weekend, da venerdì 28 (giorno del Black Friday) a lunedì 30 (giorno del Cyber Monday). Tra le tantissime aziende che stanno lanciando in queste ore le proprie promozioni, non poteva ovviamente mancare Amazfit, brand diventato famoso per i propri smartwatch dedicati agli appassionati di sport.

Le promozioni del brand sono attive già da oggi e si protrarranno fino al 6 dicembre, con sconti che in alcuni casi possono arrivare al 43%. Sono presenti tutti i prodotti, anche se gli sconti non riguardano i nuovissimi prodotti, appena giunti sul mercato. Vediamo subito quali sono le occasioni più interessanti proposte da Amazfit per questo Black Friday.

Ricordiamo che le promozioni sono valide sullo store ufficiale, presso Amazon e altri rivenditori online, che indicheranno le proprie offerte. Ecco dunque gli sconti validi sull’e-commerce di Amazfit:

Prezzi davvero molto interessanti, come potete vedere, soprattutto per i modelli meno recenti che sono comunque attuali e molto validi. Ricordate che nei prossimi giorni troverete gli smartphone Amazfit in offerta su Unieuro e Coop, oltre che ovviamente su Amazon dove stanno impazzando le offerte del Black Friday.

