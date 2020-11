Huawei presenta Leboo Smart Sonic, il primo spazzolino dell’ecosistema Hilink

Huawei ha oggi annunciato l’arrivo in Italia del primo prodotto dell’ecosistema HiLink, lo spazzolino Leboo Smart Sonic. Lo spazzolino sarà controllabile tramite l’app HiLink di Huawei.

Leboo Smart Sonic, 36 modalità di pulizia e fino a 90 giorni di autonomia

Lo spazzolino intelligente prodotto dall’azienda cinese Leboo, gode di tantissime funzioni: si può scegliere tra ben 36 modalità di pulizia personalizzabili in base alle necessità dell’utente, oltre a 4 livelli di potenza. Lo Smart Sonic dispone inoltre di un sensore di pressione che consente di gestire intelligentemente la pressione dello spazzolino sui denti, prevenendo danni a smalto e gengive per via di un’eccessiva pressione applicata durante il lavaggio. Se associato a Huawei AI Life, lo spazzolino fornisce inoltre un feedback in tempo reale, offrendo consigli per migliorare la qualità della propria igiene orale. La batteria garantisce fino a 90 giorni di funzionamento mediante un supporto di ricarica wireless ed impiega circa 8 ore per un ciclo di carica completo. Non manca, infine, un sistema di punteggio smart che fornisce all’utente un costante controllo di mantenere alto il livello della propria igiene orale.

HiLink prende sempre più piede anche nel mercato europeo e, in particolare, in quello italiano: la piattaforma, come dichiarato stesso da Huawei, rappresenta un hub tramite cui interconnettere tutti i dispositivi domestici, anche di produttori diversi, e controllarli tramite un’unica app. In pratica, può essere paragonata ai vari Google Home, Amazon Alexa ed Apple HomePod. Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia Huawei ha infatti commentato “Nei prossimi dieci anni, la visione di Huawei sarà quella di offrire ai propri clienti un’esperienza di connessione senza soluzione di continuità in cui lo smartphone resta al centro dell’ecosistema come fulcro di connessione per tutti i dispositivi periferici grazie a HiLink, la nostra piattaforma innovativa che permette di collegare device intelligenti di diversi vendor, al fine di offrire agli utenti un’esperienza dedicata alla smart home sempre più connessa e volta al futuro”.

Leboo Smart Sonic sarà in vendita sullo store Huawei al prezzo di 69 euro. In occasione del black friday però, lo spazzolino sarà disponibile in offerta con due testine aggiuntive, ad un prezzo di 49 euro. Un prezzo, insomma, più che all’altezza di un dispositivo semplice come uno spazzolino, ma al contempo ricco di funzionalità.