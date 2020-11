Change Black Friday di Unieuro continua fino al 30 novembre con nuove offerte

Si rinnovano oggi le offerte del Change Black Friday, l’evento di Unieuro che ci sta accompagnando da qualche settimane e che ci porterà attraverso il Black Friday 2020 del 27 novembre fino al Cyber Monday di lunedì 30 novembre.

Entriamo dunque nella fase calda di questo mese di novembre con le migliori offerte che gli store fisici e online hanno tenuto in serbo per i propri utenti. Abbiamo raccolto le più interessanti di questa tornata di promozioni, suddividendole per categoria per una consultazione più semplice.

Smartphone in offerta

Smart TV in offerta

Audio e accessori in offerta

Queste erano solo alcune delle offerte per il Change Black Friday di Unieuro, valide da oggi e fino a lunedì 30 novembre, quando si chiuderà questo lungo mese di novembre che lascerà spazio alle offerte del periodo natalizio. A seguire il link per accedere alla pagina completa della promozione sul sito ufficiale della catena di negozi di elettronica.