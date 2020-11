Ecco Sonos Radio HD, il servizio a pagamento a qualità FLAC e senza pubblicità

Sonos è un nome parecchio noto e apprezzato quando si parla di sistemi audio, soprattutto per la qualità dei suoi speaker sia in termini audio che dal punto di vista del design. Negli ultimi tempi la compagnia ha avviato un lungo ed importante processo di cambiamento e ammodernamento, se così possiamo dire, culminato con l’arrivo del nuovo sistema S2.

Radio a qualità CD e senza pubblicità

In queste ore, come riporta The Verge, vede la luce del sole il nuovo servizio Sonos Radio HD. Per adesso limitato solo agli USA e al Regno Unito, Sonos Radio HD è un servizio radio in streaming a qualità FLAC e senza pubblicità. Il punto forte del nuovo servizio è evidentemente la qualità dell’audio trasmesso: stiamo parlando di FLAC a 16 bit a 44.1 KHz, praticamente qualità CD.

I canali radio, tutti quanti curati da un team apposito di persone, vede l’arrivo anche di personaggi di un certo spessore prestati a condurre ed introdurre i brani scelti. Fra questi spicca Dolly Parton, star del mondo country e amata per le sue canzoni. La qualità audio, l’assenza di pubblicità, la possibilità di mandare i brani in riproduzione avanti e indietro, hanno evidentemente un costo: 7.99 dollari al mese – vale lo stesso in sterline -, con la promessa di offrire agli utenti “il migliore servizio di streaming radio ad alta qualità“.

Il limite più importante di Sonos Radio HD non è solo territoriale, non abbiamo ancora informazioni circa l’arrivo del servizio anche per il nostro Paese, ma anche tecnico: il servizio è indirizzato unicamente ai prodotti muniti del sistema operativo S2, tagliando così i tanti che ancora oggi dispongono di un vecchio (ma ancora validissimo) sistema S1.