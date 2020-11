TIM aderisce al piano voucher del governo per attivare una connessione Internet

A partire dal 9 novembre 2020, TIM Super Voucher permetterà ai clienti con ISEE inferiore a 20 mila euro di accedere al bonus da 500 euro per l’attivazione della connessione ad Internet unitamente all’acquisto di un tablet o un PC.

Si parte dal prossimo 9 novembre

L’azienda italiana sfrutta così il voucher da 500 euro promosso dal governo per accelerare l’attivazione di una connessione ad Internet in questa fase delicata che sta attraversando il nostro Paese, soprattutto per le famiglie con una ridotta capacità di spesa che si trovano a supportare una spesa importante per attrezzarsi al telelavoro e alla didattica a distanza.

Il pacchetto TIM Super Voucher include l’accesso ad Internet con una connessione fino a 1 giga, modem HUB+ con modulo Wi-Fi 6, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e un tablet oppure un PC.

Il voucher da 500 euro è così composto:

contributo da 200 euro per l’attivazione di una connessione ad Internet con bonus in fattura da 10 euro per 20 mesi. Il costo mensile della fibra di TIM sarà quindi di 19,90 euro al mese invece di 29,90 euro al mese;

per l’attivazione di una connessione ad Internet con bonus in fattura da 10 euro per 20 mesi. Il costo mensile della fibra di TIM sarà quindi di 19,90 euro al mese invece di 29,90 euro al mese; contributo di 300 euro per l’acquisto di un tablet o un PC: in questo caso TIM propone il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 29,90 euro invece di 329,90 euro oppure il PC Onda Oliver Plus da 15,6″ a 99,90 euro invece di 399,90 euro.

L’iniziativa di TIM verrà annunciata anche in TV, radio e sul web a partire dall’8 novembre e fino al 6 dicembre 2020, oltre ad essere disponibile anche all’interno di tutti gli info point.