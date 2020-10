MediaWorld “Extra sconto ricondizionati”: fino al 50% di sconto su tantissimi prodotti

La nota catena di elettronica di consumo MediaWorld lancia una nuova iniziativa promozionale, chiamata “Extra sconto ricondizionati“, valida fino al 1 novembre e dedicata ai prodotti ricondizionati, che possono essere acquistati con uno sconto che può raggiungere il 50%.

Si tratta dunque di prodotti ricondizionati, ovvero riparati da un Centro di assistenza autorizzato dal produttore, prodotti usati e resi dal cliente perfettamente integri, prodotti con piccoli difetti esclusivamente estetici o prodotti con imballo danneggiato.

Ovviamente i prodotti vengono valutati e testati dal rivenditore, che assegna una serie di valutazioni in base alle condizioni. Pur godendo di garanzia i prodotti non possono essere sostituiti, ma MediaWorld si impegna a trovare un rimedio alternativo in caso di problemi.

Trattandosi nella maggior parte dei casi di prodotti unici è possibile che provando ad aggiungerli al carrello riceviate un messaggio di errore, in quanto il prodotto è già stato venduto. Non vi resta che tentare subito la sorte e sperare di riuscire a realizzare qualche buona affare.

Ricordate che il prezzo visualizzato è quello scontato per il fatto che si tratta di un prodotto ricondizionato, ma il prezzo reale sarà scontato della percentuale indicata nell’inserzione, fino al 50% per i prodotti più scontati.