Huawei FreeBuds Pro in super offerta con questo codice sconto "da paura"

Huawei annuncia una promozione dedicata alle Huawei FreeBuds Pro, valida per tutti coloro che acquisteranno le cuffie true wireless il giorno 31 ottobre sul sito ufficiale. Questo Halloween la casa cinese propone infatti un’iniziativa “da paura” che prevede sconto immediato e due regali inclusi nel prezzo: pronti a scoprire di che si tratta?

Huawei FreeBuds Pro in super offerta per Halloween con un coupon

Abbiamo già conosciuto da vicino le cuffie Huawei FreeBuds Pro, che hanno fatto il loro debutto in Italia ormai da quasi un mese. Si tratta di cuffie true wireless con cancellazione attiva e dinamica del rumore, con doppi microfoni (posizionati all’interno e all’esterno) in grado di identificare l’ambiente circostante e passare da una modalità di cancellazione all’altra (Ultra, Cozy o General). Risultano collegabili a due dispositivi contemporaneamente, che siano Android, iOS o Windows, indipendentemente dal brand.

Tutti coloro che acquisteranno sul sito ufficiale le Huawei FreeBuds Pro il 31 ottobre 2020 avranno, oltre alla smartband Huawei Band 4 Pro e ai 6 mesi di Huawei Music in omaggio, anche uno sconto di 30 euro attraverso il codice “AHLWN30OFF“, da inserire in fase di acquisto. Se siete interessati vi lasciamo all’apposita pagina: non dimenticatevi di inserire il coupon prima del pagamento.

Leggi anche: recensione Huawei FreeBuds Pro