“Sconti Spaziali” di Trony mette in offerta tantissimi prodotti

Se l’avvio anticipato del Black Friday di Amazon non ha soddisfatto le vostre necessità di acquisto, forse “Sconti Spaziali” di Trony vi permette di scovare le giuste offerte su tantissimi prodotti. In questa news vi offriamo una timida anticipazione di alcune delle offerte più importanti, ma vi consigliamo di scoprire la totalità dei prodotti in sconto cliccando il link in calce alla news, avendo bene a mente che Sconti Spaziali sarà disponibile solo online e fino al 30 ottobre 2020.

Tante offerte fino al 30 ottobre 2020

Ecco alcune delle più importanti offerte di Sconti Spaziali di Trony suddivise per le categorie di prodotto normalmente trattate su TuttoTech.

Smartphone

Wearable

Garmin Forerunner 45 nero, a 159 euro invece di 199 euro con uno sconto pari al 20%;

invece di 199 euro con uno sconto pari al 20%; Huawei FreeBuds Pro (nero, bianco) a 139 euro invece di 179 euro con uno sconto pari al 22%;

invece di 179 euro con uno sconto pari al 22%; Samsung Galaxy Buds+ (nero, bianco) a 119 euro invece di 169 euro con uno sconto pari al 30%;

Televisori

Samsung 65″ 4K QLED, a 999 euro invece di 1249 euro con uno sconto pari al 20%;

invece di 1249 euro con uno sconto pari al 20%; Sony 55″ 4K, a 875 euro invece di 1199 euro con uno sconto pari al 27%;

invece di 1199 euro con uno sconto pari al 27%; Philips 43″ 4K, a 425 euro invece di 499 euro con uno sconto pari al 15%;

invece di 499 euro con uno sconto pari al 15%; LG 43″ 4K, a 345 euro invece di 449 euro con uno sconto pari al 23%.

