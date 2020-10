Garmin Instinct Esports Edition è lo smartwatch per i videogiocatori

Se siete alla ricerca di uno smartwatch che possa accompagnarvi durante le vostre sessioni di gaming estremo, Garmin Instinct Esports Edition potrebbe essere quello che fa per voi.

Stiamo parlando di un nuovo modello della gamma Instinct lanciata da poche ore dal popolare produttore di smartwatch e che viene presentato come “lo smartwatch da gioco GPS creato per le vittorie”.

Le caratteristiche tecniche di Garmin Instinct Esports Edition

Garmin Instinct Esports Edition è un modello piuttosto completo, così come ci viene confermato dalla sua scheda tecnica:

display monocromatico con design a due finestre e risoluzione 128 x 128 pixel protetto da vetro rinforzato

cinturino in silicone

peso di 53 grammi

resistenza all’acqua fino a 10 ATM

monitoraggio costante della frequenza cardiaca

monitoraggio dello stress

monitoraggio del sonno

GPS, GLONASS e Galileo

bussola, accelerometro, termometro e altimetro barometrico

Bluetooth

rilevamento delle attività fisiche e sportive con oltre 30 app

supporto avanzato a ciclismo e nuoto

compatibilità con Android e iOS

Uno smartwatch per giocare

Ma a caratterizzare Garmin Instinct Esports Edition troviamo alcune feature appositamente pensate per gli appassionati di videogame, come la possibilità di visualizzare un’analisi delle prestazioni di gioco, il supporto a STR3AMUP! per trasmettere il livello di stress e la frequenza cardiaca durante gli streaming, una batteria capace di garantire fino a 80 ore in modalità Esport e 14 giorni in modalità smartwatch.

Non mancano, ovviamente, alcune feature comode come la possibilità di visualizzare le notifiche o il calendario, il supporto all’app Garmin Connect e la possibilità di cambiare il cinturino scegliendo tra quelli disponibili, così da personalizzare al massimo il proprio orologio.

Prezzo e disponibilità

Garmin Instinct Esports Edition è disponibile nella sola colorazione Black Lava al prezzo ufficiale di 302 euro con spedizioni nell’arco dei 3 giorni:

Siete pronti a dare il via ad una nuova esperienza di gaming estremo?

