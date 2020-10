Garmin svela un nuovo smartwatch e un accessorio per le immersioni

Il mondo delle immersioni regala emozioni uniche e irripetibili, ma è pur sempre un ambiente ostile in cui bisogna andare preparati e consci dei rischi che si corrono sotto il pelo dell’acqua. Garmin, da sempre al fianco dei sub con prodotti di altissimo livello, quest’oggi presenta due soluzioni molto interessanti: lo smartwatch Garmin Descent MK2i e il trasmettitore wireless Garmin Descent T1.

Design e specifiche Garmin Descent MK2i

Garmin Descent MK2i viene etichettato dall’azienda come un “computer per immersioni con le sembianze di un orologio“, ed effettivamente è proprio così una volta che si scoprono tutte le feature e le tecnologie di altissimo livello racchiuse all’interno dello smartwatch.

Munito di una cassa circolare da 52 mm con fondello in acciaio, lunetta in titanio, tasti ad induzione da 5,1 mm a tenuta stagna e viti Torx Precision per garantire la completa sicurezza di utilizzo sott’acqua, Garmin Descent MK2i rappresenta la soluzione ideale per chi fa delle immersioni la sua ragione di vita.

Il display da 1,4 pollici a risoluzione 280 x 280 pixel e protetto da vetro in zaffiro permette di leggere in maniera chiara e dettagliata tutte le più importanti informazioni, anche in condizioni di scarsa luminosità. Per venire incontro ad ogni necessità di immersione, Garmin Descent MK2i dispone della modalità Single-Gas per chi pratica attività subacquee ricreative, Multi-Gas per attività più complesse con tanto di decompressioni pianificate, e la modalità CCR pensata per chi utilizza rebreather a circuito chiuso.

Munito della funzione di attivazione e disattivazione automatica di rilevazione dell’immersione, lo smartwatch di Garmin dispone di una bussola a tre assi e di un sistema di posizionamento Multi-GNSS (GPS, GLONASS e Galileo) ad altissima sensibilità. Le decompressioni fanno affidamento sull’algoritmo Bühlmann ZHL-16c che consente di pianificare immersioni profonde, prolungate e anche con diverse percentuali di azoto nella miscela.

Fuori dall’acqua, invece, Garmin Descent MK2i si comporta come uno sportwatch di alto livello e permette di tracciare attività come il ciclismo, la corsa, il trekking e tanto altro.

Design e specifiche Garmin Descent T1

Venendo al trasmettitore wireless Garmin Descent T1, si tratta di un accessorio molto importante per i sub in quanto mostra sullo smartwatch i dati sulla pressione delle bombole usufruendo della tecnologia Garmin SubWave.

Sviluppato per resistere ad una profondità nominale di 11 ATM e in grado di offrire un’autonomia pari a 110 ore di immersione, Garmin Descent T1 permette di misurare anche il tempo d’aria restante, il consumo del gas e i serbatoi aggiuntivi.

Prezzo e disponibili Garmin Descent MK2i

Garmin Descent MK2i è disponibile sullo store ufficiale al prezzo di 1499,99 euro, mentre il trasmettitore wireless Garmin Descent T1 sarà disponibile a partire dal quarto trimestre 2020 al prezzo di 399,99 euro.