Amazfit Pop è il nuovo smartwatch di Huami in arrivo a novembre

Huami è pronto a presentare lo smartwatch Amazfit Pop, un wearable colorato evidentemente indicato ad un pubblico giovane e alla ricerca di una soluzione economica ma completa a 360° gradi per tracciare gli allenamenti ed il proprio benessere in generale.

Colorato e ricco di sensori

La data di lancio di Amazfit Pop è attesa per il “giorno dei single“, una particolare e molto popolare festività cinese pensata per celebrare l’orgoglio di essere single – si svolge l’11/11, giornata scelta in quanto il numero 1 indica l’individualità della persona. Questa giornata è inoltre parecchio famosa anche per gli acquisti, ed è diventata una delle occasioni più importanti per fare shopping.

Sebbene il video teaser pubblicato su Weibo e disponibile qui sopra non sveli molto sul wearable, sappiamo che monta un display a colori da 1.43 pollici, 50 watchface da scegliere, supporto per i pagamenti offline con Alipay, modulo NFC, impermeabilità fino a 50 metri, tracking del battito cardiaco tramite il sensore HR, tracking dello stress, e più di 60 modalità di esercizi per tracciare i propri allenamenti come il nuoto, la corsa e tanto altro.

Il peso di Amazfit Pop è pari a 31 grammi e la batteria dovrebbe garantire un’autonomia di circa 9 giorni con una singola carica. Il prezzo di vendita non è ancora noto, ma sappiamo che sarà disponibile in pre-ordine a partire dal 21 ottobre.