Tanti premi in omaggio con queste promozioni di Samsung

Tornano le grandi offerte Samsung per i clienti che acquistano alcuni prodotti per ricevere importanti premi in cambio. Il colosso sudcoreano svela le promozioni AddWash, AirDresser e AiControl, di cui qui in basso vi sveliamo i dettagli.

Tante offerte per premiare i vostri acquisti

AddWash

La promozione AddWash ha come protagonista la lavatrice AddWash da 16 kg serie 6500. I clienti che acquisteranno l’elettrodomestico dal 15 ottobre 2020 al 30 marzo 2021 presso un punto Euronics Tufano, riceveranno in omaggio lo smartphone Samsung Galaxy A30s. Il prodotto dev’essere registrato su Samsung Members entro il 30 aprile 2021.

Clicca qui per accedere alla promozione AddWash

AirDresser

La seconda promozione premia invece i clienti che decideranno di acquistare l’armadio igienizzante Samsung AirDresser. Infatti, acquistando AirDresser dal 15 al 31 ottobre inclusi e registrando il prodotto entro il 30 novembre 2020, si avrà diritto a ricevere in omaggio la scopa elettrica senza filo Samsung J75 Turbo. Anche in questo caso è necessario registrare il codice seriale del prodotto acquistato tramite Samsung Members.

Clicca qui per accedere alla promozione AirDresser

AiControl

Infine, venendo all’ultima promozione in corso, Samsung svela l’iniziativa AiControl legata all’acquisto di una lavatrice della gamma Samsung Air Control. Gli utenti che acquisteranno l’elettrodomestico, riceveranno in omaggio un kit bucato con prodotti Dixan, Perlana e Vernel. La lavatrice Ai Control di Samsung dev’essere acquistata nel lasso di tempo che va dal 15 ottobre al 30 novembre 2020 e la sua registrazione su Samsung Members dev’essere completata entro il 15 gennaio 2021.

Clicca qui per accedere alla promozione AirDresser

Il set di prodotti è così composto:

n. 1 Dixan Liquido Classico 19 lavaggi (detersivo bucato grosso)

n. 1 Dixan Discs Classiche 25 lavaggi (detersivo bucato grosso)

n. 1 Dixan Discs Pulito e Igiene 25 lavaggi (detersivo bucato grosso)

n. 1 Perlana Color 25 lavaggi (detersivo capi delicati)

n. 1 Perlana Rosa 25 lavaggi (detersivo capi delicati)

n. 1 Vernel Fresh Control Blu 700ml (ammorbidenti)

n. 1 L’Acchiappacolore 16+4 (additivo: foglietti cattura colori)

n. 2 Vernel Fragrance Booster Blu 600gr (profumatore)

Ricordiamo, infine, che ogni codice seriale di ogni acquisto di prodotto in promozione darà diritto a ricevere un solo premio.