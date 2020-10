Samsung lancia nuove schede SD pensate (anche) per durare

Mentre l’attenzione di molti è catturata dalle offerte dell’Amazon Prime Day, Samsung ha presentato due nuove schede SD che offrono velocità ideali per i video 4K e sono pensate per una buona durabilità anche in condizioni non favorevoli: parliamo delle Samsung PRO Plus e Samsung EVO Plus, in arrivo in diversi formati.

Samsung svela le schede SD PRO Plus ed EVO Plus per il 4K e la durabilità

Samsung PRO Plus ed EVO Plus arrivano sul mercato nelle versioni da 32, 64, 128 e 256 GB (almeno per il momento): la prima gamma garantisce una velocità di lettura sequenziale fino a 10 MB/s e di scrittura fino a 90 MB/s, mentre la seconda offre una velocità di trasferimento di 100 MB/s.

Secondo il produttore si tratta di prodotti ideali per i videomaker professionisti e i fotografi, così come per gli youtuber. Le nuove schede SD sono pensate per avere la massima durata: risultano protette contro acqua salata e profondità fino a 1 metro per massimo 72 ore e contro i raggi X fino a 100mGy (equivalente delle macchine che troviamo negli aeroporti), resistono fino a 15.000 gauss di campo magnetico, a cadute fino a 5 metri e a temperature tra i -25 e gli 85°C (fino a -40°C come temperatura non operativa). Entrambe hanno inoltre una garanzia limitata di 10 anni.

Per Samsung EVO Plus i prezzi partono da 7 dollari della versione 32 GB per arrivare a 40 dollari di quella da 256 GB; Samsung PRO Plus parte da 10 dollari (32 GB) e si spinge fino a 50 dollari (256 GB). Per ora non sono stati diffuse le cifre per il mercato europeo, ma vi terremo aggiornati al riguardo. Tutte le nuove schede SD saranno disponibili all’acquisto durante il mese di ottobre 2020, a eccezione delle PRO da 32 e 64 GB che arriveranno il mese prossimo.

