Dell svela i suoi rinnovati Dell XPS 13 con processore Tiger Lake e ne annuncia l’arrivo imminente in Europa. I nuovi notebook, Dell XPS 13 e Dell XPS 13 2-in-1, possono contare su un design leggermente rivisto e più curato, prestazioni migliorate e porte Thunderbolt 4: scopriamoli insieme.

Ecco i nuovi Dell XPS 13: caratteristiche e peculiarità

Dell XPS 13

La novità principale dei rinnovati Dell XPS 13 e Dell XPS 13 2-in-1 è costituita dai processori Intel Core 11a gen “Tiger Lake”, ma non parliamo solo di questo. Partiamo da XPS 13, disponibile sia in versione classica con sistema operativo Windows 10, sia in versione Developer Edition con Ubuntu 20.04 LTS: il notebook dispone di uno schermo da 13,4″ con un rapporto screen-to-body del 91,5% e una scocca ancora più piccola della generazione precedente.

Il display è disponibile in tre varianti, tutte da 13,4″: una con risoluzione 4K UHD (3840 x 2400) e due Full-HD (1920 x 1200), tutte con luminosità di 500 nits. Una di queste ultime due può contare anche su un display touchscreen, per una maggiore versatilità. Quattro invece le varianti per quanto riguarda il cuore, partendo da un i3 1115G4 e arrivando a un più prestante i7-1185G7. A disposizione memorie saldate da 8, 16 o 32 GB di RAM (LPDDR4x a 4267 MHz) e storage da 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB (tutte con SSD M.2 PCIe 3.0).

L’autonomia garantita dalla casa è di circa 19 ore (con pannello Full-HD), grazie alla batteria integrata da 52 WHr. Presenti doppia porta Thunderbolt 4 (USB-C), porta per il jack audio da 3,5 mm e 1 slot microSD, con adattore Type-C/A incluso in confezione. Dell XPS 13 è costruito interamente in alluminio e sarà acquistabile in due colorazioni, Platinum Silver e Arctic White, con poggiapolsi in vetro o in fibra di carbonio. Il peso è contenuto e si attesta su 1,2/1,3 kg, con dimensioni di 296 x 199 x 15 mm.

Dell XPS 13 2-in-1

Dell XPS 13 2-in-1 è un convertibile con Windows 10: le caratteristiche sono in parte in comune con il modello “normale”, tra cui i processori i3-1115G4, i5-1135G7 e i7-1165G7 (anche se manca l’i7-1185G7 di punta), le memorie da 8/16/32 GB e lo storage (256/512 GB/1 TB, niente 2 TB); a cambiare sono principalmente l’SSD, che non risulta in questo caso sostituibile, la presenza di soli display touch 16:10 e, naturalmente, la cerniera che consente di ruotare quest’ultimo di 360 gradi.

Per il resto troviamo una batteria quasi identica (51 WHr invece che 52), stesse porte e un peso leggermente superiore (1,32 kg) rispetto all’XPS classico. Le dimensioni sono di 297 x 207 x 14 mm.

Disponibilità dei nuovi Dell XPS 13

I nuovi Dell XPS 13 (Developer Edition compresa) e Dell XPS 13 2-in-1 arriveranno a partire dal 30 settembre negli USA e (presumibilmente) durante il mese di ottobre 2020 in Europa. I prezzi partono da rispettivamente 999 e 1249,99 dollari, ma non abbiamo ancora le cifre ufficiali per il nostro Paese.