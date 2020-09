Google Nest Hub Max fa parte della nuova famiglia di dispositivi smart svelata da Google pensata per offrire i vantaggi di Assistente Google ed un ampio display per le video chiamate, guardare i video su YouTube, controllare altri dispositivi per la domotica e tanto altro.

Nuove schede, nuovi tasti, nuova UI

In queste ore viene pubblicato su YouTube un interessante video che ci permette di ammirare in anteprima la nuova interfaccia di Google Nest Hub. La nuova UI, disponibile con la versione firmware 32.24.0, rappresenta un bel passo in avanti rispetto quella standard: sono disponibili nuovi tasti e nuove schermate pensate per offrire un nuovo livello di interazione con il dispositivo smart.

La schermata “Your Morning” svela le ultime informazioni per quanto riguarda le condizioni meteo e il controllo dei sistemi di illuminazione presenti in casa, mentre “Home control“, “Media“, “Communicate” e “Discover” permettono all’utente di controllare tante diverse aree di Google Nest Hub Max in maniera più lineare e curata.

Ad oggi non è ancora chiaro se la nuova interfaccia per Nest Hub Max sia in fase di rollout per tutti gli utenti, o se l’utente che ha condiviso il video faccia parte di un particolare bacino di utenti iscritti ad un canale beta privato. I colleghi di 9to5google hanno chiesto chiarimenti a Google ma non hanno ancora ricevuto risposte a riguardo.

In ogni caso si tratta certamente di un bel passo in avanti per quanto riguarda la user experience, e speriamo verrà presto rilasciato per tutti gli utenti e anche su dispositivi “minori” come ad esempio Google Nest Hub.