Hydrofoiler XE-1 è la bici elettrica per sfrecciare sull'acqua

Uno strano mix tra un aliscafo e una bici elettrica, Hydrofoiler XE-1 di Manta5 è uno dei prodotti più suggestivi lanciato al CES 2020 di Las Vegas in questi giorni. Si tratta di un veicolo ibrido che viene spinto dal lavoro congiunto delle gambe e di un motore elettrico, che consente di viaggiare a quasi 20 km/h, con un’autonomia di circa un’ora.

Guardando il video presente in fondo all’articolo, noterete come Hydrofoiler XE-1 sia abbastanza ingombrante: ecco perché l’azienda ha pensato di dividerlo in moduli che possiamo scomporre e trasportare comodamente in auto. Nonostante la stazza importante, il peso è relativamente leggero, grazie all’utilizzo della fibra di carbonio: solo 20kg, struttura, motore e batteria compresa.

La magia che c’è dietro Manta5 trae ispirazione dai veri aliscafi e dal loro funzionamento: grazie alla spinta e all’azione idrodinamica delle ali, posizionate sia sul fronte che sul retro, la bici viene sollevato dall’acqua, così da avere un minore attrito e consentire di viaggiare ad una velocità sostenuta di 20 km/h, per i piloti più bravi.

Da un lato serve avere muscoli allenati, specialmente se intendiamo lanciarci in lunghe sessioni di bici/nuoto; dall’altro, l’energia generata dal pilota viene moltiplicata grazie ad un motore elettrico, ed in mancanza di questo risulta quasi impossibile anche solo partire, dato che la fase iniziale è quella più critica.

Bisogna anche stare attenti quando si ha voglia di virare: il funzionamento è controintuititvo, rispetto alla normale guida su bicicletta. Dato che l’equilibrio è precario, se ci si accorge di essere sbilanciati bisogna continuare a virare nella direzione voluta, ma contemporaneamente spostare il nostro corpo sul lato opposto. Aspettatevi molte cadute in acqua, nelle prime ore di utilizzo, fino a quando non ci farete l’abitudine.

La bici d’acqua elettrica più bizzarra al mondo è disponibile al preordine sul sito di Manta5, con le spedizioni che cominceranno a partire da questa estate. Il prezzo? Si parla di poco meno di 7.000 euro al cambio.