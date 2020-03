Vuoi cancellare un account Skype in modo permanente? Se è questo quello che cerchi, allora sei nel posto giusto. Skype è, senza ombra di dubbio, uno dei servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) più famosi ed utilizzati, soprattutto perché è gratis e di facile utilizzo. Sono infatti più di 600 milioni gli utenti che, ogni mese, utilizzano il servizio gratuito messo a disposizione da Microsoft, dopo che ha acquisito l’azienda nel 2013 per 8,5 miliardi di dollari.

Qualunque sia la tua ragione per voler eliminare l’account Skype, sappi che non è un’operazione che puoi fare soltanto premendo un semplice pulsante. Il tuo account Microsoft è collegato a quello di Skype, pertanto potresti perdere anche l’accesso alla tua mail o al tuo account Xbox prima che tu possa rendertene conto. Per cancellarsi da Skype non è infatti necessario eliminare l’account Microsoft, ma potresti trovarti in un bel pasticcio senza rendertene conto.

Ecco perché nelle prossime righe troverai una guida da seguire, passo passo, per cancellarsi da Skype, ed eliminare il proprio contatto Skype.

Come scollegare l’account Skype da Microsoft

Come già summenzionato, Skype non ha un tasto che possiamo premere per poter cancellare ogni nostro dato ad esso collegato. Microsoft, come purtroppo tante altre aziende, ha optato per una strada leggermente più complicata, per i propri utenti, per poter essere rimossi dal servizio. Bisogna anche sapere che la cancellazione dell’account non è istantanea: i dati verranno infatti processati ed eliminati soltanto nelle settimane successive alla richiesta, per cui bisogna portare pazienza.

Microsoft richiede un periodo che va dai 30 ai 60 giorni per poter eliminare l’account Skype. Prima era possibile scollegare Microsoft dal servizio VoIP, ma sfortunatamente da qualche tempo a questa parte non è più possibile. L’azienda di Redmond non consente di separare l’account Microsoft da Skype, per cui l’unico modo per eliminare l’account di Skype è quello di eliminare anche l’indirizzo email di Microsoft ad esso collegato. Questo comporta la perdita dell’accesso anche ad altri servizi , come Xbox Live e Outlook.

Esiste però un metodo alternativo, che nasconde il nostro profilo e priva dei nostri dati personali la piattaforma VoIP: in questo modo è possibile cancellarsi da Skype, anche se non abbiamo completamente rimosso il nostro profilo, ma saremo a tutti gli effetti invisibili agli altri utenti.

Come eliminare l’account Skype

La prima soluzione per cancellarsi da Skype è quella di andare ad eliminare tutti i nostri dati personali dal nostro profilo: nome utente, email, data di nascita, numero di telefono. In questo modo nessuno potrà più contattarvi, dato che andremo a nascondere anche il nome utente, oltre agli altri recapiti.

Accedere a Skype tramite il sito www.skype.com

Una volta entrati con le proprie credenziali premere sull’icona in alto a destra e andare su Il mio account

Una volta dentro, scorriamo in basso fino a trovare l’opzione Modifica Profilo

Ora clicchiamo sul pulsante Modifica profilo in alto

Procediamo dunque ad eliminare ogni tipo di dato sensibile che può essere utile per rintracciarci: numero di telefono, indirizzo e-mail, nome e cognome, città, paese di provenienza, compleanno, sesso e immagine profilo

Una volta completata questa operazione, clicchiamo su Salva

In questo modo siamo riusciti a completare l’operazione a metà: ora dovremo soltanto nascondere il nostro nome utente dalle ricerche, così da risultare perfettamente invisibile, proprio come eliminare l’account Skype, ma senza aver eliminato anche l’account Microsoft

Scorriamo in basso e troviamo l’opzione corrispondente per non comparire nei risultati di ricerca

Come eliminare l’account Skype e Microsoft su Windows e Mac

Se invece siamo intenzionati ad andare fino in fondo, eliminando anche l’account Microsoft connesso al nostro account, allora dobbiamo agire in modo diverso.

Apriamo l’applicazione Skype per desktop su PC Windows o Mac

Clicchiamo sui tre pallini in alto e poi su Impostazioni

All’interno delle Impostazioni, in Account e Profilo, troveremo l’opzione Chiudi il tuo account

Ci verrà chiesto di accedere con le credenziali del nostro account, e non dovremo far altro che seguire le indicazioni a schermo, confermando infine di volere la chiusura definitiva dell’account Microsoft.

Come eliminare l’account Skype e Microsoft su Android e iOS

Il processo per eliminare definitivamente il nostro account da smartphone e tablet è simile a quello per app desktop: