Xiaomi, attraverso la società ecologica ZMI (fa parte del suo gruppo), negli anni ha lanciato diversi interessanti prodotti, come power bank, caricabatterie (sia tradizionali che wireless), cavi dati e altoparlanti portatili e l’ultimo della serie è un ventilatore portatile.

ZMI Portable Fan, questo il suo nome, è un prodotto entry level che ha un prezzo di 59 yuan (pari a circa 7 euro) e che è stato studiato in ottica della prossima stagione estiva.

Le caratteristiche di ZMI Portable Fan

Caratterizzato da un design minimal, il nuovo ventilatore portatile di ZMI ha una base che può essere staccata, sistema grazie al quale può essere posizionato su una superficie oppure può essere trasportato comodamente.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la ventola ha un diametro di 10,78 cm e adotta un apposito design che, a dire del produttore, è capace di garantire una brezza confortevole e naturale.

ZMI Portable Fan non ha la necessità di essere collegato ad una presa di corrente per funzionare, in quanto è dotato di una batteria da 3.350 mAh realizzata da LG e che dovrebbe garantire fino a 12 ore di autonomia (a velocità base).

Tra le altre feature del ventilatore portati troviamo tre velocità (base, medio e forte) e una porta USB 2.0 per la ricarica (servono circa 5 ore).

C’è anche un modello con batteria da 2.600 mAh e prezzo di 49 yuan (pari a circa 6 euro). Entrambi sono già disponibili in Cina sul sito JD.com.