Recensione LEGO Martello di Thor – Da qualche settimana sullo store online LEGO.com e nei negozi ufficiali LEGO è possibile acquistare il bellissimo set Martello di Thor, che include una riproduzione del martello da guerra del dio del tuono, così come abbiamo imparato a conoscerlo nella Saga dell’Infinito targata Marvel.

È proprio dalla collaborazione tra LEGO e Marvel, che continua da parecchio tempo, che nasce un set destinato a diventare iconico, immancabile nelle case degli appassionati di fumetti Marvel e del Cinematic Universe che da diversi anni ci allieta nelle sale cinematografiche.

Ho dunque colto la palla al balzo quando LEGO mi ha proposto di costruire e recensire questo set, che ha già trovato posto nella mia raccolta personale. Oggi dunque vi racconto a chi è dedicato e come si presenta la costruzione.

Un set per veri appassionati

La sigla “18+” sulla scatola di LEGO Martello di Thor non lascia dubbi: siamo di fronte a un set dedicato a un pubblico adulto, anche se è inevitabile che i bambini finiscano per adorarlo e rubarlo per giocarci. La scatola si presenta in un elegante colore nero, con la foto del set posizionata in verticale. Sono ben 979 i pezzi che compongono questo set che, oltre ovviamente all’enorme martello, include una minifigure di Thor e tre degli oggetti più potenti dell’universo Marvel: il Fuoco di Odino, il Tesseract e il Guanto dell’Infinito, dotato di tutte e sei le gemme.

Il martello è realizzato a grandezza naturale, tanto che una volta assemblati tutti i pezzi misura ben 46 centimetri di altezza e 29 di larghezza. Il Mjölnir, questo il nome dell’arma magica del dio del tuono, poggia su una base che lo mantiene in una posizione leggermente inclinata, con una targa che ne ricorda il nome ai “profani”.

E i tre oggetti, posizionati su una basetta, possono essere celati all’interno del martello, per essere nascosti dagli occhi indiscreti ed essere rivelati solo ai vostri amici più meritevoli, quelli che guarderanno con ammirazione questo stupendo set.

Il montaggio è semplice e veloce

Una volta aperta la scatola troverete i classici sacchetti numerati oltre a un sacchetto extra che include una ventina di pezzi Technic utilizzati per conferire una impeccabile solidità all’impugnatura del martello. Posso assicurarvi che una volta completata la costruzione potete impugnare saldamente il Mjölnir senza pericolo di vederlo rompersi in pezzi, a testimonianza dell’ottimo lavoro effettuato dagli ingegneri LEGO.

La fase di assemblaggio è decisamente veloce, nonostante il set sia composto da quasi 1.000 pezzi, e anche prendendosela con molta calma sono sufficienti un paio d’ore. Pur essendo un set dedicato agli adulti può essere tranquillamente realizzato anche da un bambino: mio figlio di 10 anni ha partecipato attivamente (e non poteva essere altrimenti, essendo un grande fan LEGO e Marvel) alla costruzione del martello.

Dopo aver realizzato il cuore dell’impugnatura la costruzione procede con l’assemblaggio di una serie di pezzi Technic tenuti insieme dagli immancabili piolini in plastica, che garantiscono una solidità straordinaria. Dopo aver completato l’intelaiatura è stato sufficiente fissare i 156 pezzi ad arco che completano l’impugnatura, simulando l’alternanza tra legno e ferro.

Le prime due fasi sono davvero veloci e in pochi minuti è già possibile vedere un abbozzo di quello che sarà il martello finito. Più laboriosa, pur rimanendo comunque facile, la fase successiva che porta a costruire il telaio della testa del martello, con la struttura che permetterà di fissare la base con i tre oggetti.

Il quarto sacchetto consente di completare la testa del martello e il suo rivestimento, operazioni semplici ma divertenti, viste le tante soluzioni utilizzate dagli ingegneri per garantire la massima solidità. Da notare le chicche come la cinghia alla base dell’impugnatura e la parte finale dell’impugnatura che fuoriesce dalla testa del martello.

L’ultima fase è dedicata alla realizzazione della base sulla quale andrà appoggiato il Mjölnir, realizzata con alcuni pezzi fatti su misura, che non ho mai visto in altri set, e con una soluzione particolare per poter fissare i supporti con una determinata inclinazione. LEGO ha utilizzato due basi rotanti, che possono quindi essere posizionate liberamente, per riuscire a fissare la parte superiore della base con un’angolazione di circa 45 gradi.

Tutto è spiegato come sempre in maniera chiara ed esaustiva dal manuale di istruzioni, che è composto da 120 pagine, con un paio di pagine iniziali dedicate a un messaggio da parte di Jesper C. Nielsen, Creative Lead di LEGO, e alla storia del martello da guerra.

Dove acquistare LEGO Martello di Thor

Il set LEGO Martello di Thor può essere acquistato direttamente sul sito LEGO al prezzo di 119,99 euro. Ricordate che se lo acquistate entro il 16 aprile riceverete anche die simpatici set a tema pasquale in omaggio.