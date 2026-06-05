Se ancora non ve ne siete accorti, il grande gioco degli ultimi anni è convincere la gente a caricare il telefono meno spesso. Concerti senza cellulari, festival che vietano gli smartphone, bar che spengono il wifi per un’ora la sera. E Polaroid ha capito benissimo il momento: il lancio della nuova Polaroid Go Generation 3 arriva proprio quando la Gen Z scopre collettivamente che le cose materiali, tangibili, realmente sviluppate nel tempo reale sono più autentiche di un reel su Instagram.

Polaroid Go Gen 3 è essenzialmente la più piccola instant camera di Polaroid. Stiamo parlando di un dispositivo che entra comodamente in una tasca di una giacca, pesa appena 252 grammi senza pellicola, e misura poco più di un pacco di sigarette. È fondamentalmente una punto e scatta senza pretese, con un sensore che non troverete perché di sensori veri non ce ne sono, solo ottiche dedicate, aperture fisse e una fisica della luce incredibilmente semplice rispetto a qualsiasi mirrorless.

Quello che rende interessante questa Gen 3 rispetto alle precedenti è il lavoro fatto sull’ottica. Polaroid ha ridisegnato l’obiettivo per ottenere immagini più nitide, e cosa più importante per chiunque faccia selfie con una camera questo piccola, ha ottimizzato il focus per i dettagli ravvicinati. L’apertura è rimasta fissa, dual f/14.4 e f/32, ma il nuovo sistema ottico promette un notevole miglioramento nella resa finale. Aggiungete un flash Xenon significativamente più potente del passato e il risultato è una macchina che finalmente scatta foto decenti anche quando le condizioni di luce sono tutte tranne che ideali. Se non fosse piccola come un accendino, potrebbe essere quasi seria.

Le feature creative rimangono quelle che tutti si aspettano da Polaroid in questa fascia. C’è lo specchio frontale per i selfie senza il bisogno di estensioni, l’autoscatto per le foto di gruppo, e la doppia esposizione per gli esperimenti più artistici. Fixed focus, esposizione completamente automatica, niente menu da navigare, niente impostazioni confuse. Premete il bottone, la fotocamera scatta, e venti secondi dopo avete una foto vera, tangibile, tra le mani. Non c’è backup nel cloud, non c’è seconda possibilità di editing, solo la foto che è venuta fuori.

I colori disponibili sono quattro: nero, bianco, viola, e teal. Diciamolo chiaramente, Polaroid sa come vendere estetica e sensazione, non solo il prodotto. Il packaging è pensato per il regalo, i colori sono scelti per il feed Instagram (ironico, considerate il messaggio no-phone), e tutto il marketing gira attorno alla gioia di vivere offline.

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Per quanto riguarda i prezzi un pack di 16 scatti di Go film costa circa 21 euro e 99 centesimi, lo “scotto” da pagare per avere le immagini pronte da guardare e magari appendere o inserire in un diario. Polaroid Go Gen 3 parte da 89,99 euro, il che è accessibile, il costo delle singole foto vi porterà a selezionare con più cura i momenti da catturare.

Polaroid lancia tutto questo non a caso: il 3 giugno in Italia su polaroid.nital.it, il 16 giugno presso i rivenditori selezionati. Timing perfetto per l’estate, per i viaggi, per quella voglia irresistibile di disconnettersi che Gen Z coltiva sempre più.

La Go Gen 3 non rivoluziona nulla. Non è nuova, è semplicemente migliore dove conta. Perché Polaroid ha capito che le persone non vogliono una fotocamera rivoluzionaria. Vogliono solo una scusa legittima per mettere il telefono via per un’ora, catturare un momento vero, e avere tra le mani qualcosa che rimane. In un mondo di digital maximalism, questa è una proposta incredibilmente sottile e ragionata.