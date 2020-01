JVC lancia sul mercato un altoparlante da collo a 149€

L’avevamo visto durante la scorsa edizione di IFA 2019, e le promesse sono state mantenute: JVC ha ufficialmente lanciato in Italia l’altoparlante da collo SP-A7WT, uno speaker indossabile Bluetooth che tenta di differenziarsi nel marasma di cuffie TWS in cui ultimamente ci troviamo praticamente sommersi.

La chiave di volta per JVC su questo prodotto è: differenziarsi. Abbiamo già visto soluzioni simili da parte di altri brand che puntano anche ad un target più esigente, come le Bose SoundWear, molto più pesanti ed ingombranti della soluzione applicata da JVC.

Questi altoparlanti indossabili invece sono un prodotto più economico, più leggero grazie ai soli 83 grammi di peso, ed anche con una certa resistenza all’ingresso di polvere e sudore grazie alla certificazione IPX4. Una volta indossati gli altoparlanti posti sulla scocca sono puntati verso l’alto, per garantire la massima qualità d’ascolto ed immersività.

Ovviamente c’è la connettività Bluetooth per collegarsi rapidamente ai tanti dispositivi presenti nelle vostre case, come smartphone, laptop e Smart TV; JVC però ha anche pensato di offrire un trasmettitore Bluetooth USB dotato di connettore da 3.5mm incluso, che espande il campo di applicazione di questo altoparlante da collo. Potete infatti usarlo anche con quei device che non hanno una connessione Bluetooth, come ad esempio un vecchio TV, oppure lo stereo a cassette/CD, ma ciò non influisce sulla qualità d’ascolto grazie all’utilizzo del protocollo Qualcomm aptX a bassa latenza.

Nonostante il peso contenuto, le cuffie indossabili JVC SP-A7WT offrono 15 ore di ascolto continuative, e possono essere utilizzate anche per rispondere alle chiamate grazie al microfono integrato, ma non solo. Potete anche decidere di richiamare l’assistente vocale e impartire comandi vocali, ad esempio se avete le mani occupate mentre preparate un gustoso manicaretto.

Le cuffie JVC SP-A7WT sono disponibili in Italia presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 149,99 euro.