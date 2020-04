Abbiamo scritto diversi articoli su TuttoAndroid e qui su TuttoTech per prepararvi al meglio ad oggi, 2 aprile, giorno in cui è lo Xiaomi Mi Fan Festival ricordarci che l’azienda compie gli anni. Sono dieci le candeline virtualmente accese sui prodotti scontati per la ricorrenza, prodotti appartenenti alle categorie più disparate, il che non sorprende alla luce della produzione trasversale di Xiaomi.

L’ulteriore sconto di eBay per lo Xiaomi Mi Fan Festival

Ci sono gli smartphone, di cui vi parliamo dettagliatamente qui su TuttoAndroid, e gli altri gadget di matrice tech che invece raccoglieremo di seguito. Non prima di avervi informati di un’ulteriore iniziativa: chi acquisterà uno dei beni in vendita per l’occasione su eBay può utilizzare un coupon che ne taglia il prezzo di un ulteriore 15%, fino ad uno sconto massimo di 50 euro.

Termini e condizioni del coupon

Il coupon è PITMIFEST e va inserito nel campo Aggiungi i coupon prima di effettuare il pagamento; rimarrà attivo fino alle 23:59 del 15 aprile. Ci sono una serie di condizioni da rispettare per usufruirne, e sono tutte raccolte nella pagina di termini e condizioni. Ecco le principali:

Il coupon è valido solo sui prodotti presenti nella pagina di Xiaomi Mi Fan Festival

Il buono sconto è valido solo se paghi con PayPal o Carta di credito o debito e il venditore accetta questo metodo di pagamento.

Il buono sconto deve essere riscattato in una singola transazione e può essere riscattato una sola volta. Nel caso di più acquisti, il buono sconto è valido anche acquistando da diversi venditori se utilizzi il carrello eBay.

I gadget Xiaomi in promozione

Di seguito vi elenchiamo i prodotti su cui è possibile spendere il coupon in ordine di prezzo decrescente. Le cifre a fianco di ogni prodotto sono comprensive degli eventuali costi di spedizione e sono al netto del 15% di sconto e del limite di 50 euro.

