In più di un’occasione Apple Watch si è dimostrato molto utile nella segnalazione di irregolarità nel battito cardiaco, contribuendo alla diagnosi precoce di problemi che avrebbero potuto avere conseguenze serie.

Per questo Apple è sempre attenta alle segnalazioni dei propri utenti per quanto riguarda le funzioni legate alla salute. Lo testimonia il rilascio di watchOS 5.3.5 e watchOS 6.1.3, dei quali andiamo a scoprire il dettaglio.

Le novità di watchOS 5.3.5 e watchOS 6.1.3

Il changelog delle due versioni è il medesimo e, come spiega Apple stessa, include numerosi miglioramenti e correzioni di errori. In particolare è stato risolto un problema che impediva il regolare invio delle notifiche di ritmo cardiaco irregolare ai proprietari di Apple Watch in Islanda.

Trattandosi di una funzione decisamente utile e importante, Apple ha quindi voluto intervenire con un aggiornamento mirato e porre rimedio alla situazione.

Come scaricare e aggiornare watchOS 5.3.5 e watchOS 6.1.3

Per installare l’aggiornamento di watchOS dovete ovviamente passare per il vostro iPhone, accertandovi di avere la versione più recente compatibile con il vostro modello. Assicuratevi inoltre che la batteria di Apple Watch sia sufficientemente carica per completare l’intera procedura, si consiglia almeno il 50%.

A questo punto è possibile avviare il download e l’installazione del nuovo firmware, procedura che richiederà qualche minuto per essere completata. Al termine Apple Watch si riavvierà e potrete utilizzare la versione più recente di watchOS.