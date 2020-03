Sono tanti gli utenti che in questi giorni di emergenza Coronavirus, costretti tra le mura domestiche, sfruttano il tempo libero a disposizione per dedicarsi alle proprie varie passioni, PlayStation 4 inclusa e per loro sono in arrivo buone notizie.

Ricordiamo che ogni mese il team di Sony regala alcuni nuovi titoli per agli abbonati al servizio PlayStation Plus, annunciando le nuove proposte sul proprio blog ufficiale. Solo che questo mese sono stati svelati in anticipo, forse per un errore.

Nelle scorse ore, infatti, Nibel su Twitter ha reso noti i due nuovi giochi gratis del servizio PlayStation Plus per il mese di aprile 2020: si tratta di Uncharted 4: A Thief’s End e DiRT Rally 2.0.

I due giochi saranno disponibili a partire dal primo martedì del prossimo mese, ossia dal 7 aprile.

Ecco i due giochi gratis di aprile di PlayStation 4 Plus

Uncharted 4: Fine di un ladro è un titolo genere action adventure lanciato nel 2016 e che consente agli utenti di vestire i panni di Drake e lanciarsi in un viaggio in giro per il Mondo con suo fratello.

DiRT Rally 2.0 è invece un popolare gioco di guida lanciato lo scorso anno ed apprezzato soprattutto da chi ama le simulazioni di rally.

A questo punto restiamo in attesa di una conferma ufficiale da parte del team di Sony.