Google Stadia si prepara ad accogliere cinque nuovi giochi, tre dei quali in esclusiva temporale. L’elenco dei giochi per il servizio di streaming di Google si amplierà a breve con l’arrivo di Lost Words: Beyond the Page, Panzer Dragoon: Remake, Serious Sam Collection, Stacks on Stacks (On Stacks) e Spitlings.

Serious Sam Collection

I “veterani” del mondo dei videogiochi non possono non aver mai giocato a un titolo della serie Serious Sam. Nei panni dell’omonimo eroe d’azione, in Serious Sam Collection il giocatore dovrà affrontare orde di nemici e alieni passando per l’Antico Egitto e il Sud America, il tutto con l’aiuto di un arsenale distruttivo composto da fucili, lanciarazzi, cannoni, minigun e numerose altre armi ad alto potere d’arresto.

Serious Sam Collection include tutti i contenuti dei titoli Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter e Serious Sam 3: BFE, comprese le espansioni The Legend of the Beast e Jewel of the Nile.

Lost Words: Beyond the Page – esclusiva temporale

Lost Words: Beyond the Page è un gioco platform che racconta la storia di un aspirante autore attraverso il meraviglioso mondo di Estoria. Il giocatore dovrà interagire con le parole stesse per risolvere enigmi e progredire attraverso un paesaggio in evoluzione.

Panzer Dragoon: Remake

Panzer Dragoon: Remake può contare su un rinnovato comparto grafico e su alcune rinfrescate ai controlli. In compagnia di un drago corazzato ed equipaggiato con un’arma letale proveniente dal passato, il giocatore dovrà compiere il suo destino pilotando attraverso sette livelli (passando da città tropicali e intricate rovine sotterranee).

Stacks on Stacks (On Stacks) – esclusiva temporale

Stacks on Stacks (On Stacks) è un bizzarro gioco di costruzione in cui il giocatore dovrà costruire torri bilanciate e arricchirle con opere d’arte, acquari e altri abbellimenti che sfidano la legge di gravità. Senza contare la necessità di difendere le torri da fantasmi, draghi e altri feroci nemici.

Spitlings – esclusiva temporale

Spitlings è un gioco arcade d’azione per un massimo di quattro giocatori in cui sarà necessario prendere il controllo di una creatura rettangolare dotata di denti e in grado di sputare e saltare. La modalità Storia include più di 100 livelli ed è accompagnata da una modalità multiplayer per affrontare gli amici (e fargli fare brutta figura).

I cinque nuovi giochi vanno ad aggiungersi alla lista di titoli già disponibili per Google Stadia. Quale di questi vi intriga di più?