Buone notizie per gli appassionati di Candy Crush Saga e di alcuni altri videogiochi mobile arrivano da King, che ha deciso per questa settimana di regalare vite gratuite e illimitate, rimuovendo i timer che fanno attendere normalmente gli utenti (o eliminando la necessità di pagare per rimuovere i tempi di attesa).

Questa novità sarà disponibile fino al 5 aprile e rientra in una serie di iniziative prese in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità chiamata #PlayApartTogheter, volta a promuovere le misure di distanziamento sociale per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Questo è l’elenco dei giochi che rientrano in tale iniziativa:

Candy Crush Saga

Candy Crush Soda Saga

Candy Crush Jelly Saga

Candy Crush Friends Saga

Farm Heroes Saga

Bubble Witch 3 Saga

Pet Rescue Saga

In Candy Crush Saga per una settimana si gioca senza limiti

Per qualche giorno, pertanto, tutti potranno usufruire di tale iniziativa e dilettarsi con questi popolari passatempo che hanno conquistato milioni di persone su Android e iOS.

E chi ancora non ha provato questi giochi, ora ha finalmente la possibilità di farlo senza probabilmente uno dei principali limiti, ossia il tempo di attesa per poter ottenere nuove vite.

Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.