Se siete amanti del franchise Call of Duty, siamo certi che il gioco Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato uno dei vostri preferiti in assoluto. Il titolo, presentato per la prima volta nel lontano novembre 2009, è stato completamente rimasterizzato per soddisfare le richieste dei dettagli grafici disponibili su PlayStation 4.

Call of Duty: Modern Warfare 2 download

La campagna presenta adesso texture fino a risoluzione 4K e animazioni migliorate, render fisici, illuminazioni HDR e molto altro, per riaccompagnarvi nuovamente in una storia lunga e piena di colpi di scena al cardiopalma. Inoltre, gli utenti in possesso di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone saranno contenti di sapere che, acquistando Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, avranno in regalo il bundle Ghost Underwater Demo Team Classico.

Questo include:

una skin Ghost UDT Classico;

due progetti arma;

un portafortuna per l’arma;

una mossa finale;

una battuta audio;

un biglietto di visita animato;

un emblema;

due salti di livello per il Battle Pass.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered è immediatamente disponibile al download tramite questo link del PlayStation Store al prezzo di 24,99 euro. Vi ricordiamo che il gioco rimasterizzato include solo la modalità in single-player con le iconiche missioni “Cliffhanger”, “Takedown” e la controversa “No Russian” in cui i giocatori prendono parte ad un attacco terroristico.