Non tutti i titoli proposti da Epic Games Store sono dei pezzi di storia che vale la pena avere, ma Assassin’s Creed Syndicate merita sicuramente un posto nel vostro SSD. A cinque anni dalla sua pubblicazione è ancora un titolo graficamente valido e assolutamente divertente da giocare.

Assassin’s Creed Syndicate gratis su Epic Games Store, ma non solo

A partire da giovedì 20 febbraio, e fino al 27 di questo mese, potete approfittare dello straordinario regalo di Epic Games Store, che ogni settimana propone contenuti da scaricare senza sborsare un solo euro. Lo scenario è quello della Londra vittoriana ma la ricetta che ha decretato il successo della serie è lo stesso.

Un misto di stealth con parkour estremo e combattimenti più o meno verosimili, con la possibilità di incontrare personaggi realmente esistiti, come la Regina Vittoria, Charles Darwin o Charles Dickens. Se il cambio di rotta intrapreso con Assassin’s Creed Origins, diventato un vero e proprio RPG, non vi ha convinto del tutto, questo Assassin’s Creed Syndicate non vi deluderà, col vantaggio di girare bene anche su macchine più datate.

Potrete scaricare il gioco a partire dal 20 febbraio visitando la pagina dedicata ad Assassin’s Creed Syndicate e ricordando che una volta ottenuto in maniera gratuita il titolo sarà inserito, in modo permanente, nella vostra libreria su Epic Games Store.

Per gli amanti degli strategici a turni sarà disponibile, sempre dal 20 al 27 febbraio, anche Faeria, che unisce le carte al combattimento a turni sulla classica scacchiera composta da esagoni. Se vi piace il genere potete averlo gratuitamente visitando la pagina dedicata a Faeria.