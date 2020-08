Durante l’Unpacked 2020 di Samsung in cui il colosso sud coreano ha svelta la nuova gamma di smartphone top di gamma (e non solo) per la seconda metà del 2020, abbiamo scoperto un nuovo capitolo relativo alla proficua partnership fra Samsung e Microsoft. Le due realtà hanno infatti svelato alcune interessanti novità non solo per quanto riguarda il lato gaming, ma anche per la produttività con l’integrazione Samsung Note con OneNote e per quanto riguarda l’utilizzo di Microsoft Your Phone.

Novità aggiornamento Windows 10 Insider 20185

Windows 10 Insider Preview 20185 svela una nuova e più profonda integrazione fra gli smartphone Android (in questo caso solo quelli di Samsung) con il sistema operativo di Microsoft. In generale l’OS dell’azienda di Redmond permetterà agli utenti Android di avviare qualsiasi app Android direttamente su Windows 10, con tanto di supporto alla scorciatoia alt + tab per il multitask.

L’integrazione con l’OS di Google si spinge anche oltre, dando modo agli utenti di aggiungere le applicazioni Android direttamente nella taskbar o nel menu Start di Windows 10, proprio come se fossero delle vere e proprie applicazioni desktop. Purtroppo non tutte le applicazioni Android garantiranno il tipo di integrazione che Microsoft spera, ed infatti avvisa che potrebbero esserci problemi di riconoscimento delle periferiche esterne (mouse e tastiera) nei giochi mobile, nella riproduzione audio e non solo.

Nelle prossime settimane, evidentemente a seguito del lancio di Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Microsoft si impegna a garantire la possibilità di utilizzare più applicazioni contemporaneamente, mentre continuerà a lavorare con Samsung per estendere il supporto alla funzionalità su altri dispositivi.

Ecco le feature fondamentali di Your Phone Apps:

accedere alla lista delle applicazioni Android installate direttamente tramite l’app Microsoft Your Phone;

aggiungere le applicazioni più utilizzate fra i preferiti in modo da trovarle e avviarle più velocemente;

avviare qualsiasi applicazione direttamente dal proprio PC;

aggiungere le applicazioni alla taskbar o nel menu Start.

Lista device Microsoft Your Phone

Gli utenti interessati a testare la nuova feature di Microsoft Your Phone devono necessariamente iscriversi al canale Windows Insider e possedere uno dei seguenti smartphone:

Samsung Notes si integra con OneNote

Se siete soliti utilizzare l’applicazione Samsung Notes per buttare giù le vostre idee tramite l’ausilio dell’ottima S Pen, durante la presentazione della gamma Samsung Galaxy Note 20 abbiamo scoperto la completa integrazione fra la soluzione di Samsung e Microsoft OneNote. Infatti, la compagnia sud coreana ha svelato il supporto al sync automatico fra Samsung Notes e Microsoft OneNote – attenzione: il sync è unilaterale e solo dall’app di Samsung verso quella di Microsoft.

L’applicazione Samsung Promemoria potrà invece contare sul supporto al sync con Microsoft Outlook, Microsoft To-Do e Microsoft Teams. Tutte queste novità saranno disponibili per la nuova gamma di smartphone così come per Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+.