Natale è ormai dietro l’angolo e qualcuno potrebbe essere a corto di idee regalo. Ecco dunque una piccola selezione di idee regalo, focalizzate su un budget ridotto, con soluzioni per videogiocatori, appassionati di smart home o ci computer.

Tutti i prodotti sono proposti con spedizione dall’Italia, anche se vista l’estrema vicinanza con natale non è garantita la consegna entro la fatidica data del 25. Potete sempre prenderle in considerazione per voi o per qualcuno che vedrete solo a capodanno o nei giorni successivi, durante le immancabili visite ai parenti.

Ecco dunque i prodotti più interessanti che abbiamo selezionato per voi, tutti o quasi rigorosamente al di sotto dei 40 euro, e tutte disponibili esclusivamente su eBay, uno dei più grandi market place al mondo.

Uno dei primi passi per rendere più intelligente la vostra casa è indubbiamente questo telecomando universale Xiaomi, che grazie alla companion app vi permette di creare scenari interattivi tra i vari dispositivi. Lo trovate a 16,99 euro su eBay

Un cubo di Rubik non è certo una novità ma questo modello di Xiaomi può essere collegato allo smartphone, sia per avere la soluzione, sia per imparare nuovi trucchi e registrare i vostri tempi migliori. Imperdibile a 22,81 euro su eBay.

Per dare un tocco di luce nuova alla casa, magari dietro la TV, o per accentuare un particolare del vostro arredamento, ecco la striscia luminosa Yeelight, controllabile e programmabile da smartphone. Potete averla a 11,38 euro nella versione da 1 metro.

Perché accontentarsi di una chiavetta USB compatibile solo con smart TV o computer? Ecco la soluzione di SanDisk, con doppio connettore USB Type-A/microUSB-Type-C, per utilizzarla anche sugli smartphone. Costa 22,99 euro nella versione da 128 GB.

Un disco SSD può davvero cambiare le prestazioni del vostro PC Windows, Mac o Linux che sia) e questo Kingston non fa eccezione. È decisamente un bel regalo, anche da utilizzare come unità di backup veloce. È disponibile a 41,99 euro nel taglio da 240 GB

Se cercate qualcosa di meno impegnato e più indirizzato verso il divertimento, con un occhio al portafoglio, ecco il digital download di Assassin’s Creed Origin, un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni. Lo potete acquistare a 17,99 euro per Xbox One

Anche Minecraft non ha bisogno di presentazioni, se voi o il destinatario del regalo siete appassionati di videogiochi. Grafica particolare ma gioco avvincente, ecco la ricetta del successo. Costa 37,90 euro per Xbox One

È in versione PlayStation 4 invece questo Rainbow Six Siege, dedicato a chi ama i giochi strategici. La fortunata serie di Tom Clancy conta milioni di appassionati in tutto il mondo. Lo trovate a soli 19,90 euro

Chiudiamo con una proposta particolate per Nintendo Switch: Nintendo Labo che con il suo kit di cartone vi permette di creare e scoprire, oltre che naturalmente a farvi giocare. È in vendita a 39,90 euro

Queste erano dunque alcune idee regalo per chi ha un budget contenuto ma vuole comunque fare un regalo utile e interessante, approfittando delle migliaia di offerte di eBay. Ovviamente questa è solo una piccola selezione, sul sito del colosso online trovate altre migliaia di proposte per tutte le tasche.