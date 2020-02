Solo un paio di settimane fa Microsoft annunciava la propria intenzione di forzare l’utilizzo di Bing come motore di ricerca predefinito su Google Chrome passando per l’installer di Office 365. La notizia non è però passata inosservata tra gli utenti ma soprattutto tra gli amministratori di sistema.

Microsoft torna sui suoi passi: niente Bing su Chrome

Con una nota pubblicata poco fa sul blog ufficiale, il team di Office 365 comunica la propria intenzione di fare un passo indietro nella vicenda:

“Abbiamo riscontrato dubbi sul modo in cui pensiamo di rilasciare questa modifica. In particolare, abbiamo capito che molti utenti non vogliono che Office 365 Pro Plus modifichi il motore di ricerca predefinito senza fornire una schermata di scelta, e che vogliono uno strumento per controllare la cosa sui dispositivi non gestiti.”

A questo punto Microsoft ha deciso di non fornire l’estensione Microsoft Search per Chrome nella procedura di installazione di Office 365 lasciando però agli amministratori di rete la possibilità di abilitarlo utilizzando un semplice interruttore nel centro di controllo di Microsoft 365.

Questo significa inoltre che USA, Regno Unito, Canada, Francia, Germania e India non riceveranno l’estensione Microsoft Search su Bing nel corso di questo mese e che il roll out è rimandato di qualche settimana. Sarà cura del colosso di Redmond comunicare una timeline aggiornata nei prossimi giorni.