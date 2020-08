Recensione Yeelight Meteorite – Yeelight è una delle numerose compagnie che orbitano nell’ecosistema di prodotti smart home di Xiaomi, pur essendo utilizzabili anche in modalità stand alone. Inserita in un contesto intelligente da però il meglio di sé, visto che può essere utilizzata per la realizzazione di numerosi scenari in abbinamento ad altri prodotti.

Abbiamo provato la lampada a sospensione, identificata dalla sigla YLDL01YL, ma conosciuta col nome di Meteorite, per alcune settimane, al fine di evidenziare pregi e difetti. Vi raccontiamo tutto nella nostra recensione completa.

Design e materiali

Yeelight Meteorite misura 900 x 70 x 40 millimetri mentre la base da fissare al soffitto misura 484 x 52 x 20,5 mm, per un peso complessivo di 1.700 grammi. Il corpo della lampada, così come quello della base, è realizzato in plastica con un fondo metallico per la dissipazione del calore.

Grazie alla certificazione IP50 non troverete al suo interno polvere o insetti, una situazione che vi eviterà di smontare frequentemente la lampada per rimuovere lo sporco accumulatosi. La lampada è sorretta da die cavetti in acciaio, la cui lunghezza può essere regolata, mentre l’alimentazione proviene da un cavo da collegare ai fili elettrici dell’impianto di casa.

Il collegamento deve essere ovviamente fatto da personale esperto e in ogni caso con la tensione scollegata, per evitare qualsiasi occasione di pericolo. L’assemblaggio e il montaggio sono molto semplici, tanto che in una decina di minuti potrete già godervi la vostra Yeelight Meteorite.

Funzioni

Grazie ai suoi 294 LED, 280 nella parte inferiore e 14 in quella superiore, è in grado di illuminare ambienti fino a 20 metri quadri senza particolari problemi. I LED principali, quelli destinati a illuminare l’ambiente, sono bianchi con la possibilità di cambiare la temperatura tra 2700 e 6500 K, per ottenere una luce più calda (gialla) o particolarmente fredda (bianca).

I 14 LED superiori, 7 su lato destro e 7 su quello sinistro, sono invece colorati e permettono di creare la giusta atmosfera per ogni occasione. Da una luce romantica a una più fredda, per sottolineare determinati particolari o per creare le giuste condizioni per una cena tra amici.

È possibile spegnere le luci superiori insieme a quelle inferiori, o controllarle separatamente. Per i più distratti la luce può essere spenta dopo un certo tempo dall’accensione, e anche quest’ultima può essere pianificata, per rientrare a casa trovando la luce accesa.

La lampada può essere sospesa a un’altezza variabile dal soffitto, compresa tra 50 e 150 centimetro, con un sistema che permette di variare molto rapidamente la lunghezza dei cavi di sospensione.

Caratteristiche smart

Come la maggior parte dei prodotti Yeelight, anche la lampada Meteorite può essere controllata tramite la companion app Xiaomi Home, che consente di farla interagire con gli altri componenti della smart home. È possibile ad esempio utilizzare un dimmer Yeelight per regolare la luminosità o per accendere/spegnere la luce.

Grazie ai tanti sensori è possibile accendere la luce entrando in una stanza, spegnerla dopo un certo tempo, accenderla nel caso la luce della stanza sia al di sotto di una certa soglia e molto altro. È possibile decidere di accendere solo i LED principali o controllare in modo intelligente i LED dedicati alla ambient light, per creare l’atmosfera giusta a seconda dell’occasione.

Basta ad esempio un interruttore intelligente che permette, in base al numero di click o alla sequenza, di cambiare il colore della ambient light. La sincronia con l’app avviene in modo molto semplice, basta accendere e spegnere la luce per cinque volt, con intervalli di due secondi, per ritrovarla nell’app Xiaomi Home.

A questo punto dovrete collegarla alla rete WiFi di casa e potrete controllarla anche dall’altra parte del mondo, a patto di avere una connessione Internet disponibile. La reattività è molto buona, soprattutto se utilizzerete una versione modificata dell’app.

Con la versione “normale” infatti dovrete collegare la lampada ai server cinesi, decisamente più lenti rispetto a quelli europei. Vi basterà invece scaricare la versione modificata da XCape (la trovate su questo canale Telegram) per collegare la lampada ai server italiani e ottenere tempi di risposta pressoché istantanei.

Conclusioni

Cosa dire dunque di Yeelight Meteorite? Al prezzo a cui viene proposta è senz’altro da acquistare, soprattutto se volete qualcosa di diverso dalla solita lampada pendente, in grado di creare la giusta atmosfera in qualsiasi occasione e di integrarsi alla perfezione nella vostra casa intelligente Xiaomi.

Potete acquistare Yeelight Meteorite a 68 euro su TomTop, che ringraziamo per il sample fornito, con spedizione dai magazzini europei, che comportano tempi di consegna ridotti e nessun dazio doganale.