La Fase 4 di Marvel Cinematic Universe (MCU) ha in serbo varie novità interessanti quest’anno, con nuovi eroi e nuovi cattivi in arrivo con The Eternals, al debutto nelle sale il prossimo 4 novembre. Ma quello che più interessa è la notizia che due di questi potrebbero essere personaggi di spicco per la storia, e non è detto che possano finire persino su altri titoli Marvel, ad esempio Avengers 5.

I probabili protagonisti di The Eternals, verso Avengers 5

Due parole per inquadrare un momento la situazione al riguardo. The Eternals racconta la storia di un gruppo di immortali che protessero il pianeta prima dell’alba dei Vendicatori, questi ultimi ignari della presenza degli Eterni, ma non viceversa.

Comunque, Marvel potrebbe architettare una collaborazione fra i due gruppi, con altri eroi al seguito, con lo scopo di difendere il pianeta da ulteriori attacchi. Ma nonostante gli Eterni si dice siano coloro che organizzeranno il tutto, solo uno di loro sarà tra i protagonisti del film.

L’indiscrezione arriva da un interno di Marvel, Daniel Richtman, secondo il quale Sersi (Gemma Chan) e Black Knight (Kit Harington) sarebbero i personaggi principali di The Eternals.

A dire di chi ha visitato il set, questi ultimi sarebbero anche i protagonisti di una vicenda amorosa che li vede coinvolti, un dettaglio non da poco visto che Sersi e Ikaris hanno già una storia insieme.

Di qui la possibilità che Sersi e Black Knight possano unirsi agli Avangers per un’anticipazione che potrebbe sorprendere ma nemmeno troppo, visto il subbuglio che fece già tempo fa dall’ingresso nel cast di una personalità come Kit Harington, ex Jon Snow.