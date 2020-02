Altro giro, altra corsa: ad un mese dalle voci circolate sulle caratteristiche fotografiche degli imminenti Huawei P40, le indiscrezioni tornano sull’argomento confermando, di fatto, ciò che era emerso a gennaio. Secondo le informazioni più recenti dunque i top di gamma Huawei potrebbero ospitare a bordo un sensore CMOS Sony IMX700.

Appena 52 megapixel su Huawei P40? Sì, ma con un grosso vantaggio

L’elemento interessante riguarda la risoluzione: in un momento in cui la concorrenza corre in direzione dei megapixel i Huawei P40 debutterebbero sul mercato controcorrente, dotati di un sensore con “appena” 52 megapixel ossia meno della metà di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G e Xiaomi Mi 10 Pro. Contrariamente a ciò che più di qualcuno poteva supporre, Huawei farà a meno della specifica ad effetto da sfruttare per le campagne marketing, senza per questo trascurare la qualità fotografica. Tutt’altro.

L’eventuale adozione di un Sony IMX700 verrebbe sfruttata dai progettisti di Huawei P40 proprio per spingere sulla qualità dal momento che il sensore supporta il pixel binning a 16 pixel per ottenere un singolo pixel da ben 4,48 micrometri, quando ad esempio Galaxy S20 Ultra 5G e Mi 10 Pro si fermano, rispettivamente, a 2,4 e 1,6 micrometri, a tutto vantaggio degli scatti in condizioni di scarsa luce ambientale. Inoltre i tecnici avrebbero mantenuto il filtro colore RYYB di Huawei P30 Pro.

Su Huawei P40 Pro dovrebbero esserci anche un obiettivo grandangolare da 40 megapixel, un periscopio con zoom 10x ed un ToF.