Roborock, azienda leader nel mercato degli aspirapolvere robot, ha presentato la sua ultima creazione, che promette una maggiore intelligenza grazie alla presenza di una doppia fotocamera frontale.

Roborock S6 MaxV, una nuova intelligenza

Roborock continua a innovare in un mercato, come quello degli aspirapolvere robot, in costante evoluzione. Oltre a funzioni che apprezziamo da tempo, come la mappatura laser degli ambienti, il lavaggio del pavimento e il ritorno automatico alla base di ricarica, Roborock S6 MaxV introduce numerose novità.

Oltre ad aumentare considerevolmente la forza aspirante, che ora raggiunge i 2.500 Pa, il robot può contare su una doppia fotocamera frontale. In questo modo è in grado di riconoscere ostacoli imprevisti come ciabatte, cavi, giocattoli e perfino gli escrementi degli animali domestici.

In questo modo il robot eviterà di danneggiare i vostri oggetti o di sporcare la casa aspirando gli escrementi. La doppia fotocamera consente di ottenere una vista stereoscopica in grado di funzionare anche al buio grazie al sistema a infrarossi di cui è equipaggiato.

Grazie a ReactiveAI, l’intelligenza artificiale che governa il robot, e al chipset ad alte prestazioni Qualcomm APQ8053, Roborock S6 MaxV è in grado di riconoscere migliaia di immagini e di acquisirne di nuove ricorrendo al deep learning e alle reti neurali Tensorflow.

Roborock ci tiene a precisare che nessuno dei dati raccolti verrà duplicato, memorizzato o inviato sul cloud, garantendo quindi il rispetto della privacy degli utenti. È ovviamente presente la gestione multipiano e non sarà necessario indicare al robot in quale si trova.

Il riconoscimento avverrà infatti in completa autonomia, inclusi muri virtuali, esclusioni e zone “no-mop” in cui non lavare. Da segnalare infine una nuova ricarica intelligente e mirata: se il robot si accorgerà che serve un 20% di carica in più rispetto a quella attuale per completare la pulizia, tornerà alla base, si caricherà del 20% e riprenderà la pulizia, tornando alla base una volta portata a termine l’operazione. La batteria ha una capacità di 5.200 mAh che consente di operare per tre ore.

Roborock S6 MaxV arriverà negli Stati Uniti nei prossimi mesi al prezzo di 749 dollari. Non ci sono al momento indicazioni relative al mercato europeo.

Leggi anche: Recensione Roborock S5 Max