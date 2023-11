Sono tantissimi i modelli di aspirapolvere senza fili in commercio ed è sempre difficile individuare quelli più interessanti. Proscenic P12 però si fa notare grazie a un prezzo contenuto, un design moderno e caratteristiche solitamente presenti su prodotti di fascia più alta. Sarà stato all’altezza delle aspettative? Nella nostra recensione esploriamo ogni aspetto, dalle sue prestazioni di pulizia alla sua ergonomia per aiutarti a capire se sia quello giusto per te.

Materiali, ergonomia e robustezza

Proscenic P12 si presenta con un design in linea con le tendenze del 2023, offrendo un aspetto bicolore in tonalità di grigio fumé. Nonostante le dimensioni, si distingue per la sua struttura leggera, pesando circa 2,7 kg nella configurazione più pesante ovvero includendo il tubo di estensione e la spazzola elettrica per pavimenti. Questo peso, leggermente superiore a quello indicato nelle specifiche ufficiali, non compromette la sua maneggevolezza e facilità d’uso.

La testa della spazzola elettrica è progettata per una manovrabilità ottimale, con capacità multi-direzionale che facilita il raggiungimento di angoli stretti e spazi sotto i mobili. Questa spazzola, larga circa 25 cm, include un cilindro spazzolato motorizzato con un design “anti-groviglio”, utilizzando setole morbide disposte in un unico blocco per evitare l’aggrovigliamento di fili lunghi e capelli.

Per quanto riguarda l’ergonomia, il P12 è dotato di un pulsante a grilletto sensibile situato sull’impugnatura, che consente di accendere e spegnere l’aspirapolvere con un semplice tocco, una soluzione che preferiamo per poter accendere e spegnere l’aspirazione in facilità. Inoltre, la presenza di un display touchscreen sull’unità principale, ben visibile, permette di passare facilmente tra le quattro modalità di aspirazione e fornisce informazioni utili come il livello della batteria e lo stato del filtro.

Prestazioni e capacità di pulizia

Proscenic P12 è dotato di un potente motore senza spazzole da 400W, che garantisce una potenza di aspirazione di 33kPa. Questo lo rende particolarmente efficace nella pulizia di superfici diverse, inclusi tappeti e pavimenti duri, riuscendo a rimuovere sporco ostinato e peli di animali domestici. La sua spazzola motorizzata è progettata per non ingarbugliare, rendendo l’aspirazione più efficiente e senza intoppi.

Uno degli aspetti più interessanti del P12 è la luce verde “Vertect“, che illumina sporco altrimenti invisibile ad occhio nudo, facilitando la pulizia nelle aree più nascoste. Tuttavia, questa funzionalità è limitata alla sola spazzola per pavimenti.

È dotato poi di una batteria da 2500 mAh (rimovibile e sostituibile), un serbatoio che può contenere fino a 1,2 litri e un meccanismo semplificato di svuotamento verticale per cui è sufficiente premere con forza una leva per scaricare nella pattumiera lo sporco.

Sebbene il P12 offra quattro modalità di aspirazione, regolabili tramite un touchscreen intuitivo, l’intensità del motore non necessita spesso di variazioni, se non per un boost occasionale contro lo sporco più resistente. Tuttavia, l’uso di potenze superiori incide significativamente sulla durata della batteria: mentre la modalità più silenziosa può durare fino a 40 minuti (secondo i nostri test, l’azienda dichiara 60 minuti), l’aspirazione massima riduce questo tempo a circa 10 minuti.

Un altro aspetto importante è il sistema di filtri a cinque fasi del P12, che comprende separazione ciclonica della polvere e filtri HEPA. Questo sistema garantisce la cattura del 99,99% delle particelle di polvere, espellendo aria purificata e non allergenica.

Confezione e accessori

Nella confezione del Proscenic P12, si trova tutto il necessario per iniziare subito la pulizia. Oltre all’aspirapolvere cordless è presente: un tubo regolabile in lunghezza per la polvere (così da adattarsi perfettamente alla propria altezza), una spazzola elettrica per pavimenti, una spazzola 2-in-1 per la polvere e un ugello per le fessure, un caricabatterie e la batteria ricaricabile. Inoltre vi è anche una pratica base da parete per l’installazione a muro ed un filtro aggiuntivo.

Conclusioni

Proscenic P12 è venduto in Europa al prezzo consigliato di 199€, ma è possibile acquistarlo in offerta a circa 140€, rendendolo dunque un’opzione interessante per chi cerca un aspirapolvere senza fili efficace a un costo ragionevole.

Il valore del Proscenic P12 risiede principalmente nella sua combinazione di potenza di aspirazione, flessibilità e caratteristiche innovative come la luce verde frontale. Rappresenta dunque un’opzione valida per chi cerca una soluzione leggera e versatile per pulizie frequenti.

Proscenic P12 è disponibile all’acquisto sullo store Geekbuying al prezzo di circa 135€, potete risparmiare ulteriori 15 euro grazie al coupon sconto NNNESPSNP12