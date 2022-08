Recensione Oclean X10 – Negli ultimi anni è decisamente cresciuto il mercato degli spazzolini intelligenti e uno dei brand più importanti in questo settore è indubbiamente Oclean, di cui abbiamo recensito numerosi dispositivi in passato. Oggi vi parlo di Oclean X10, l’ultimo arrivato della serie di spazzolini ultrasonici del produttore, un modello intelligente pur senza offrire la possibilità di connessione a uno smartphone.

L’ho provato per più di un mese, utilizzandolo 2-3 volte al giorno per curare la mia igiene dentale, e oggi vi racconto perché, a mio avviso, è un vero spazzolino intelligente e perché sia in assoluto il migliore che mi sia mai capitato di provare.

Intelligente al punto giusto

Siamo abituati a vedere spazzolini che si collegano allo smartphone per mostrare all’utente i dati raccolti e analizzarli in un secondo momento. Comodo per qualcuno, se non fosse che spesso non abbiamo il telefono in bagno e dopo esserci lavati i denti magari abbiamo altro da fare. Finisce così che ci dimentichiamo di controllare i dati e di ottenere preziose e utili informazioni.

Oclean X10 fa a meno della connessione allo smartphone e questo lo rende ancora più utile, visto che mostra tutto quello che c’è da sapere sul suo piccolo schermo a colori. Con i tasti è possibile scegliere una delle cinque modalità di pulizia, contraddistinte da un simbolo diverso, e uno dei cinque livelli a disposizione, così da adattarsi rapidamente alle esigenze di ciascuno.

È attivo un timer che ogni 30 secondi ci ricorda di cambiare quadrante mentre un sensore di pressione si occupa di verificare se ogni zona della bocca viene pulita in modo adeguato. Il tutto in maniera molto silenziosa visto che, nonostante venga utilizzato un motore che lavora a 40.000 impulsi al minuto, il rumore emesso è inferiore ai 45 decibel, davvero molto discreto anche di notte.

E al termine della pulizia basta guardare il quadrante per capire se la pulizia è stata efficace o meno. Se tutto è andato per il verso giusto vedrete una faccina sorridente con tre stelline, ma se avete applicato poca pressione, o vi siete soffermati troppo a lungo su qualche dente saltandone degli altri, vedrete una indicazione della zona in cui intervenire con una pulizia supplementare.

Al termine di questa operazione riceverete una ulteriore emoji che vi farà capire se la pulizia è stata efficace o meno, tutto in maniera molto chiara, semplice ed efficace. E se dovete ripassare alcune zone, lo schermo mostrerà anche per quanti secondi è consigliato intervenire.

Ho trovato queste indicazioni decisamente migliori di quelle visibili su smartphone con altri spazzolini, visto che ho potuto immediatamente porre rimedio a qualche imprecisione nei primi giorni di utilizzo. Si tratta di una soluzione che piacerà tantissimo ai bambini, ad esempio, invogliandoli a pulirsi correttamente i denti e a ottenere il miglior punteggio possibile, ma anche agli adulti che magari lavano i denti in maniera distratta e dimenticano alcune zone.

Autonomia senza limiti

Se la parte smart di Oclean X10 è davvero convincente, l’autonomia è qualcosa di impressionante. Sono abituato a spazzolini ultrasonici in grado di reggere per un mese con una singola carica, un dato decisamente superiore rispetto ai tradizionali spazzolini elettrici che offrono, al massimo una settimana di autonomia prima di richiedere una ricarica.

Questo X10 invece mi ha davvero stupito: lo uso da oltre un mese, con almeno due pulizie al giorno (tre quando sono a casa) e dopo la prima ricarica, avvenuta dopo una decina di giorni, non ho più dovuto collegarlo alla presa di corrente. In tre settimane l’indicatore è ancora ben oltre la metà, lasciandomi intuire che i due mesi indicati dal produttore potranno essere superati agevolmente.

Niente ricarica magnetica, come accadeva su molti modelli precedenti, una decisione che a mio avviso è indubbiamente intelligente. Immaginate di essere in vacanza, o in viaggio di lavoro, e non esservi accorti che la batteria è in esaurimento. Senza il dock di ricarica dovete usare lo spazzolino come un normale modello manuale, ma con la porta USB Type-C potete ricaricare la batteria con lo stesso cavo che utilizzate per ricaricare lo smartphone. Una comodità davvero unica.

Questo non incide sulla resistenza all’acqua, visto che lo sportello è molto duro da aprire ed è protetto da una guarnizione in gomma che impedisce l’ingresso dell’acqua.

Quasi perfetto

Si tratta quindi di uno spazzolino perfetto, potrebbe pensare qualcuno, ma sono comunque riuscito a trovargli un difetto, non gravissimo ma che a volte mi ha infastidito. Parlo della posizione del tasto di accensione, che si trova proprio nel punto in cui, nella maggior parte dei casi, va ad appoggiarsi il mio pollice, in particolare quando pulisco i denti in fondo alla bocca.

Più di una volta mi è capitato di spegnere lo spazzolino premendo inavvertitamente il tasto, anche se fortunatamente riaccendendolo subito il timer procede da dove si era fermato. Un difetto minore, indubbiamente, che potrebbe anche essere causato da una mia impugnatura non corretta, derivata magari dall’uso prolungato di altri spazzolini che hanno il tasto di accensione posizionato diversamente.

Nel complesso però è un difetto sui cui si può soprassedere e che alla fine non inficia negativamente l’esperienza d’uso. Peccato anche per la superficie realizzata in sola plastica, per quanto la finitura conferisca un buon grip. Un paio di inserti in gomma morbida avrebbero ulteriormente contribuito a una presa salda e sicura.

In conclusione

Al netto dei pochi difetti che sono riuscito a trovare a questo spazzolino, Oclean X10 è dunque il migliore che, a mio avviso, si possa trovare in commercio. Intelligente al punto giusto, utile, con informazioni semplici e chiare e con un’autonomia mai vista in precedenza. Lo potete acquistare sullo store ufficiale utilizzando il link sottostante e il codice OCLEAN10 per avere uno sconto del 10%, pagandolo così meno di 100 euro, un prezzo davvero niente male.

Acquista Oclean X10 sullo store ufficiale