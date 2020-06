Due volantini “regionali” da parte di Trony per chiudere il mese all’insegna delle promozioni. È questo l’obiettivo condiviso dal volantino Sconti fino al 50% proposto dalla catena in Sicilia e Calabria da oggi fino al 30 giugno e dal volantino Sottocosto che rimarrà in vigore da giovedì 18 giugno al 1 luglio in Trentino Alto Adige.

Entrambi consentono di dilazionare gli acquisti con delle rate a tasso zero, con il primo in cui prevalgono smartphone, TV ed elettrodomestici di ogni tipo ed il secondo che include anche diversi modelli di tablet e computer portatili. Va precisato che non tutti gli store delle regioni interessate aderiscono all’iniziativa, quindi è necessario dare una lettura alle ultime pagine dei volantini per scoprire quali negozi aderiscono.

Tra le offerte più interessanti del volantino Sconti fino al 50% vale la pena citare i TV OLED di LG che con questa iniziativa diventano “meno costosi” ma anche il televisore LG 55UM7050 che da 599,99 euro passa a 399,99 euro.

Del volantino Sottocosto invece segnaliamo il televisore Panasonic TX-50GX700E a 349 euro, con un vantaggio del 34% ma in soli 400 pezzi, il Samsung Galaxy A71 a 379 euro e 500 pezzi o lo smartwatch Huawei Watch GT a 99 euro e 250 pezzi.