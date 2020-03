Da Unieuro troverai Fra tante offerte la tua: è questo il nome del nuovo volantino di Unieuro che proporrà – benchè i negozi fisici siano chiusi per l’emergenza COVID-19 – tanti prodotti d’elettronica con sconti fino al 50%: TV, notebook, fotocamere, frigoriferi, lavatrici, console e ancora tanto altro.

Le migliori offerte di Unieuro su prodotti tech

Il volantino di Unieuro, valido anche online dal 20 marzo al 2 aprile, include una vasta selezione di smartphone Android, su cui ci saranno sconti tra il 10% e il 30% sul prezzo di listino e la possibilità di chiedere un finanziamento in 20 rate a tasso zero (TAN 0%, Taeg 0%). Gli smartphone non sono però – come già anticipato – gli unici prodotti interessanti in promo, per cui abbiamo deciso di segnalarvi di seguito le migliori offerte anche su TV, fotocamere, notebook e tablet.

Smartphone

Realme 5 a 159,90 euro

a 159,90 euro Redmi Note 8T a 179,90 euro

a 179,90 euro Huawei P30 Lite a 229,90 euro

a 229,90 euro Samsung Galaxy A51 a 299 euro

a 299 euro Samsung Galaxy S10 Lite a 679 euro

Notebook e tablet

Tablet Huawei T510 LTE a 229,99 euro

a 229,99 euro Tablet Samsung T515 2019 a 199,99 euro

a 199,99 euro Notebook HP 14s-dq0020nl a 699,99 euro

a 699,99 euro Notebook ASUS Vivobook S532FLBN047T a 849,99 euro

Smart TV e fotocamere

Smart TV Samsung QE49Q70R a 749 euro

a 749 euro Smart TV Samsung QE65Q90R a 2299 euro

a 2299 euro Smart TV Samsung UE55RU8000 a 549 euro

a 549 euro Fotocamera Canon Reflex EOS2000D a 329,99 euro

È evidente che i dispositivi Android non godono, se si tiene contro dello street price, di offerte eccezionali, ma questa di Unieuro potrebbe anche rappresentare l’occasione giusta per acquistare una TV o un notebook in comode rate. Potete comunque visionare il volantino completo a questo indirizzo.