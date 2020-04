Euronics, nota catena dedicata ai prodotti di elettronica di consumo, ha deciso di esagerare, lanciando ben due promozioni, entrambe valide fino al 26 aprile. Smart Days e Speciale Telefonia, per soddisfare le esigenze degli utenti che in questi giorni vogliono fare acquisti in sicurezza, senza uscire di casa.

Vediamo le migliori offerte per entrambe le categorie, con un link alla pagina completa con tutte le promozioni attualmente in corso.

Smart Days Euronics

Questo volantino Euronics è dedicato soprattutto agli elettrodomestici, ma non mancano alcune proposte particolarmente allettanti dedicate ad altri settori:

Potete trovare l’elenco completo dei prodotti in promozione visitando il link sottostante:

Speciale Telefonia Euronics

Se invece state cercando qualche idea stuzzicante per un nuovo smartphone, ecco alcune proposte presenti nella nuova promozione Speciale Telefonia, anche in questo caso valida fino al 26 aprile.

iPhone 11 Pro 64 GB a 1.099 euro invece di 1.189 euro

iPhone 11 64 GB a 779 euro invece di 839 euro

iPhone XR 128 GB a 699 euro invece di 789 euro

Huawei P40 Lite a 299 euro con Huawei Band 4 pro in omaggio

Huawei P Smart 2019 a 159 euro invece di 199 euro

Redmi Note 8T 4-64 GB a 179 euro invece di 229 euro

Samsung Galaxy S10 Lite a 599 euro invece di 670 euro

Samsung Galaxy A40 a 179 euro invece di 259 euro

Samsung Galaxy Watch Active a 169 euro invece di 229 euro

Nella galleria sottostante trovate il volantino completo, con tutti i prodotti in promozione, inclusi numerosi smartwatch e smartband.