Samsung festeggia la Festa della mamma lanciando una promozione niente male, specie per la quantità di prodotti in offerta inclusi, fra smartphone, tablet, smartwatch, TV ed elettrodomestici. Dunque, c’è un po’ di tutto, prodotti disponibili sullo store online del produttore: ecco quello che c’è da sapere.

Le offerte di Samsung per la Festa della mamma

Si tratta di una promozione valida solo per una manciata di ore, da oggi a domenica 10 maggio 2020, giorno effettivo della ricorrenza. Ebbene, in questo breve intervallo di tempo, Samsung dà la possibilità agli utenti di acquistare una selezione di prodotti scontati fino al 50%.

Le offerte più succulente sono riservate al settore delle smart TV e degli elettrodomestici, ma anche lato Galaxy (cioè smartphone, smartwatch e tablet), oltre agli sconti è valida la formula: acquista due prodotti, il secondo lo paghi la metà.

Comunque, ecco un assaggio:

Samsung Galaxy S10 Lite a 639 euro invece di 679

Samsung Galaxy A51 a 349 euro invece di 379

Samsung Galaxy Tab S5e Wi-Fi a 409 euro invece di 449

Samsung Galaxy Watch Active 2 da 44 mm a 299 euro invece di 319

TV UHD 4K 50″ RU7170 2019 a 379 euro invece di 599

TV UHD 4K 55″ RU8000 2019 a 549 euro invece di 1.099

TV QLED 4K 49″ Q60R 2019 a 569 euro invece di 999

Ma per il catalogo completo con tutti i prodotti in offerta per la Festa della mamma di Samsung, questa è la pagina su cui far riferimento. Vi ricordiamo che gli sconti sono validi esclusivamente sullo store online fino a domenica 10 maggio 2020 e che, putacaso cerchiate altro, trovate le migliori offerte tech disponibili sul nostro canale Telegram.