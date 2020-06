State cercando un nuovo smartwatch che vi possa accompagnare nelle vostre passeggiate o attività estive? Cercate una soluzione all-in-one che vi permetta di lasciare a casa lo smartwatch, o qualcosa di leggero e discreto? Oggi abbiamo quattro proposte per voi con prezzi e funzionalità per tutti i gusti.

Smartwatch SENBONO S20

È il più economico dei modelli che vi proponiamo ma ha una propria personalità. Quadrante circolare, misuratore del battito cardiaco, Bluetooth 5.0 per una connettività stabile e schermo full touch.

Potete impostare il quadrante preferito, registrare numerose attività sportive e visualizzare il riepilogo nella companion app, conoscere la pressione sanguigna grazie al sensore ottico e scoprire il livello di intensità dei vostri allenamenti, per capire se e come state migliorando.

Non manca la possibilità di visualizzare le notifiche provenienti dallo smartphone e utilizzarlo anche in piscina, grazie alla certificazione IP68. Grazie all’apposita funzione potrete infine analizzare la qualità del sonno e scoprire eventuali disturbi. La batteria da 360 mAh garantisce fino a 15 giorni di autonomia.

Smartwatch B57

Se invece preferite uno smartphone di forma rettangolare ecco B57, con certificazione IP67, misurazione del battito cardiaco e della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno e le classiche funzioni per il fitness tracking.

Potrete quindi registrare le vostre sessioni di allenamento, contare passi percorsi, calorie consumate, ricevere notifiche dallo smartwatch e visualizzare numerose altre informazioni.

Smartwatch Zeblaze Thor Pro 3G

Se volete un dispositivo che faccia tutto quanto una volta messo al polso, questo Zeblaze Thor Pro 3G è la soluzione ideale. Dispone di uno slot SIM per effettuare e ricevere chiamate in 2G e 3G, schermo da 1,53 pollici per una visibilità perfetta, batteria da 500 mAh per coprire l’intera giornata, fotocamera laterale per immortalare le vostre uscite e ovviamente un ricevitore GPS.

In questo modo potrete tracciare con precisione i vostri allenamenti, seguire percorsi, conoscere il dislivello coperto e le strade utilizzate. Non mancano ovviamente le notifiche dallo smartphone, il monitoraggio della frequenza cardiaca, quello del sonno e le classiche funzioni di fitness tracking.

Smartwatch Ticwris Max

Decisamente particolare, e indubbiamente appariscente, è l’ultima proposta di questa rassegna: Ticwris Max è più uno smartphone da polso che uno smartwatch. Con il suo enorme schermo da 2,86 pollici (640 x 480 pixel) e i 32 GB di memoria interna, vi permetterà anche di guardarvi un film mentre siete in metropolitana o in attesa dal medico.

La batteria da 2.800 mAh garantisce una giornata di utilizzo e non mancano le funzioni telefoniche grazie allo slot per SIM 4G/LTE. Grazie al GPS e al grande schermo potrete seguire le indicazioni stradali senza dover avere sempre lo smartphone in mano, e potrete tracciare l’attività fisica.

Non mancano le funzioni di fitness tracker incluso il misuratore di battito cardiaco, per un prodotto davvero completo anche se decisamente vistoso (misura 74 x 51 x 16 mm e pesa 154 grammi).

