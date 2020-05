Tornano gli sconti su Monclick, lanciati assieme alla formula tasso zero e prima rata a 30 giorni sui prodotti selezionati. C’è tempo fino al 7 giugno 2020 per approfittare di sconti persino superiori al 50% su TV, monopattini elettrici, console e altro ancora.

Le migliori offerte di Monclick

La formula di rateizzazione a tasso zero in 20 rate di Monclick è valida sui prodotti da 320 a 5.200 euro con TAN fisso a zero e TAEG zero e prima rata a 30 giorni, come anticipato. E in più, c’è da considerare che sono tutti prodotti scontati, che potete acquistare e ricevere a casa senza costi aggiuntivi.

Qui sotto, la nostra selezione di offerte, a voi la scelta:

Questo è quanto.