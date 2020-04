Con l’emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, tutte le grandi catene di elettronica di consumo stanno puntando con maggior decisione sullo shopping online e tra le più attive c’è indubbiamente MediaWorld, che sul proprio store online propone offerte con cadenza quotidiana.

Se dell’appuntamento odierno con le offerte “Solo per oggi” vi abbiamo già parlato in un precedente articolo dedicato, spostiamo adesso lo sguardo sulle altre iniziative promozionali attive in questi giorni sul sito ufficiale di MediaWorld.

Come per le offerte attive di giorno in giorno, anche in riferimento a quelle che andremo a scoprire è prevista la possibilità del finanziamento Findomestic a tasso zero in 20 rate su tutti gli acquisti a partire da 199 euro, oltre alla consegna a casa gratuita su numerosi prodotti.

Offerte MediaWorld: LG Days

Partiamo dagli LG Days che, come si evince dal nome, hanno ad oggetto solo prodotti del brand sudcoreano. Gli LG Days di MediaWorld sono iniziati oggi, 10 aprile, e termineranno il 14 aprile prossimo. Ecco una selezione delle migliori offerte disponibili divise per categoria merceologica.

Smartphone LG in offerta

Smart TV LG e Hi-Fi in offerta

Elettrodomestici LG in offerta

Queste e tutte le altre offerte degli LG Days di MediaWorld sono disponibili nella pagina dedicata a questo link.

Offerte MediaWorld: Aria di tecnologia

L’iniziativa promozionale “Aria di tecnologia” sullo store online di MediaWorld è iniziata oggi, 10 aprile, e proseguirà fino al 14 aprile prossimo. Le offerte coinvolgono prodotti delle categorie più disparate, ecco le migliori già suddivise per categoria di appartenenza.

Smartphone in offerta

Computer e accessori in offerta

Smart TV e Hi-Fi in offerta

Aria di tecnologia comprende anche numerose altre offerte riguardanti fotocamere, elettrodomestici, prodotti per la cura della persona, le trovate tutte alla pagina dedicata a questo link.

Offerte MediaWorld: È il momento giusto per vivere la tecnologia

Le iniziative promozionali messe in campo da MediaWorld non sono ancora finite: da ieri, 9 aprile, fino al 15 aprile prossimo sarà “Il momento giusto per vivere la tecnologia”. In questo caso MediaWorld suddivide le offerte non per categoria di prodotti, bensì in base alla loro utilità nei vari momenti della giornata, ecco le più interessanti:

Queste e tutte le altre offerte sono disponibili sulla pagina dedicata del sito MediaWorld a questo link.

Offerte MediaWorld: Megasconti asciugatrici

Chiudiamo questa rassegna di offerte MediaWorld con i “Megasconti asciugatrici”, che saranno attivi fino al 19 aprile.

Ecco qualche esempio:

Ce ne sono tante altre disponibili a questo link.

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!