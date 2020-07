Anche per questo mese ANKER ha preparato diverse interessanti promozioni su alcuni dei suoi prodotti più apprezzati. Ecco dunque che avete l’occasione di acquistare le migliori cuffie, incluse le novità dedicate allo sport del brand Soundcore e un robot aspirapolvere della famiglia eufy.

Soundcore Life P2

Decisamente allettante il prezzo delle cuffie Soundcore Life P2, modello base di ANKER ma comunque particolarmente interessante grazie a una qualità audio molto buona. Ottima autonomia, 7 ore con una singola carica e 40 ore utilizzando la custodia che funge anche da base di ricarica. La certificazione IPX7 vi permette di utilizzarle anche sotto a un acquazzone, godendovi i bassi potenziati dalla tecnologia proprietaria BassUp. Ottima anche la qualità delle chiamate grazie ai quattro microfoni che cancellano il rumore.

Le trovate su Amazon a 39,99 euro invece di 49,99 euro con il codice 0S3VPTNT valido fino al 19 luglio

Soundcore Spirit Dot 2

Si tratta di ottime cuffie ideate per chi pratica attività sportive, pensate per l’allenamento e per garantire il massimo comfort. Resistenza a sudore e pioggia grazie alla certificazione IPX7, 5,5 ore di autonomia con una singola carica e fino a 16 ore utilizzando la custodia per la ricarica (con 10 minuti di carica raggiungerete 1 ora di autonomia). Bassi corposi grazie a BassUp, connessione diretta di ogni auricolare al dispositivo con la possibilità di utilizzarli anche singolarmente.

Sono in promozione su Amazon a 69,99 euro invece di 79,99 euro con il codice 0S3VQ3AR valido fino al 19 luglio

Soundcore Spirit X2

Anche le Soundcore Spirit X2 sono cuffie true wireless pensare per lo sport, grazie all’archetto che permette a ogni singolo auricolare di rimanere ben saldo nell’orecchio. Perfettamente resistenti ad acqua e polvere, vista la certificazione IP68, hanno una struttura a sottomarino con rivestimento idrofobico con nanoparticelle che aiuta a resistere alla corrosione causata dal sudore. Ben 9 ore di autonomia con una singola carica e 36 ore contando anche la custodia e con appena dieci minuti di carica avete ben due ore di autonomia.

Sono in offerta su Amazon a 79,99 euro invece di 99,99 euro con il codice 0S3VQZGM valido fino al 19 luglio

Soundcore Life Q10

Se volete ascoltare la musica nella comodità della vostra camera o sul divano, ecco che le cuffie sovraurali Soundcore Life Q10 sono perfette, con audio Hi-Res certificato, collegamento Bluetooth e ingresso AUX per l’ascolto cablato. L’autonomia è davvero strepitosa e raggiunge le 60 ore e con una piccola carica di appena 5 minuti potrete utilizzarle per ben 5 ore. Bassi intensi grazie a BassUp e ai driver dinamici da 40 millimetri che vi regaleranno un’ottima esperienza di ascolto.

Potete acquistarle su Amazon a 34,99 euro invece di 49,99 con il codice 0S46VOQC valido fino al 19 luglio

Eufy RoboVac 15C Max

E mentre state comodamente sul divano ad ascoltare la musica preferita con le vostre cuffie Soundcore, alle pulizie di casa ci pensa eufy RoboVac 15C Max, che può essere controllato con il vostro smartphone. La tecnologia IQBoost permette di aumentare la forza aspirante quando è necessario e ha una autonomia di 100 minuti. Il tutto senza fare troppo rumore, quindi potrete ascoltare la vostra musica preferita anche con un volume più basso.

Potete acquistarlo su Amazon a 179,99 euro invece di 227,99 euro con il codice 0S3VQY3G valido fino al 12 luglio.

Informazione Pubblicitaria