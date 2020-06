ANKER torna a proporre una serie di promozioni che riguardano alcuni dei suoi numerosi prodotti. In particolare oggi vi segnaliamo un paio di cuffie wireless, un aspirapolvere robot e tre dispositivi dedicati alla ricarica.

Soundcore Life P2

Partiamo dalle cuffie più economiche della serie Soundcore, le Life P2, un ottimo prodotto con certificazione IPX7, Bluetooth 5.0 e autonomia di ben 7 ore, che può essere estesa fino a 40 ore con la basetta di ricarica/custodia. Grazie ai driver in grafene le chiamate sono di alta qualità e la gamma sonora è più ampia, permettendo un’esperienza di ascolto davvero impagabile.

Potete acquistarle su Amazon a 39,99 euro invece di 49,99 euro con il codice TON6V6TH

eufy RoboVac 11S

È un robot aspirapolvere decisamente compatto, con un’altezza di appena 72 mm che gli permette di infilarsi senza problemi sotto divani e mobili. Ha una buona potenza di aspirazione e la batteria permette di raggiungere 100 minuti di autonomia. Nella confezione di vendita è presente un telecomando per il controllo e numerosi accessori aggiuntivi.

È in promozione su Amazon a 159,99 euro invece di 179,99 euro con il codice HJ6NB9KX

ANKER PowerCore Slim 10000

Pur essendo uno dei power bank più sottili e leggeri presenti sul mercato, questo PowerCore Slim è in grado di caricare per almeno due volte la maggior parte degli smartphone in circolazione. Dispone di un ingresso USB Type-C, un ingresso microUSB e una uscita Type-A per ricaricar qualsiasi dispositivo connesso. Nella confezione trovate anche una custodia da viaggio.

Lo trovate su Amazon a 18,99 euro invece di 21,99 euro con il codice ULPHK9O5

ANKER PowerWave 10W

Davvero utilissimo questo caricabatterie wireless, che ricopre anche il ruolo di stand per lo smartphone. è in grado di erogare un massimo di 10 watt e può essere utilizzato con gli iPhone compatibili e con i numerosi smartphone Android dotati di ricarica rapida.

È in offerta su Amazon a 17,99 euro invece di 21,99 euro con il codice MXQ8S9M9

ANKER PowerWave 7,5W

Se a un caricabatterie a stand preferite un modello più tradizionale, dalla forma circolare e che permette allo smartphone di restare in piano, ecco la variante ANKER da 7,5 watt, ancora una volta compatibile con gli iPhone più recenti e i tanti smartphone Android con ricarica senza fili.

Lo potete acquistare su Amazon a 13,99 euro invece di 18,99 euro con il codice J7OHC5KL

Ricordiamo infine che i codici indicati sono validi solamente fino al 28 giugno o fino a esaurimento scorte, quindi non fatevi sfuggire queste ottime opportunità.