Se fino a qualche tempo fa un normale telecomando era più che sufficiente per controllare una TV, l’avvento di modelli più evoluti e ricchi di funzioni rende decisamente frustrante l’inserimento di indirizzi email, username e password per accedere ai tanti servizi integrati.

Un telecomando imperdibile è la ricetta giusta

Con la maggior parte delle smart TV viene fornito un classico telecomando che obbliga a utilizzare i tasti cursore per spostarsi sulla tastiera a schermo, un’operazione poco pratica, sia che dobbiate semplicemente inserire username e password sia che vogliate registrarvi a un nuovo servizio.

Le alternative ai telecomandi tradizionali esistono e vi permettono di risparmiarvi arrabbiature e tempo. oggi vi presentiamo WeChip W2, un telecomando a due facce. Nella parte frontale troviamo un telecomando semplificato con 12 tasti, ma girandolo ecco la sorpresa, Una tastiera QWERTY con tanto di touchpad per agevolare lo spostamento del cursore sullo schermo TV e l’inserimento dei caratteri.

Potete collegarlo a qualsiasi dispositivo dotato di una porta USB, necessaria per il ricevitore wireless, smart TV, box TV con o senza Android, mini PC, proiettori e molto altro, tutto controllabile con grande semplicità. Il touchpad permette inoltre di effettuare gesture come il pinch to zoom, spostare oggetti ed emulare i click del mouse.

Quante volte avete perso il telecomando, finito sotto un cuscino, in un cassetto o chissà dove. WeChip W2 pensa anche a questa eventualità: basta infatti premere il pulsantino presente nel ricevitore USB per far suonare un cicalino nel telecomando e scoprirne l’ubicazione.

Sono presenti un giroscopio a sei assi utilizzabile per controllare il mouse e una funzione di apprendimento dei codici a infrarossi, per aggiungere eventuali funzioni assenti. Potete acquistarlo a poco meno di 20 euro su eBay utilizzando il link sottostante.

